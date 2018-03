Ciudad de México— Luego de seis jornadas, ya se conocen a los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa MX, donde hay cinco escuadras del Ascenso MX.Monterrey fue el líder de la clasificación general, al marchar invicto con cuatro victorias.Falta por definirse los días y horarios en los que se disputarán los encuentros.*Monterrey vs. Querétaro*TM Futbol Club vs. Santos Laguna*Pumas vs. Lobos Buap*Necaxa vs. Atlas*Cafetaleros vs. Monarcas*Toluca vs. Alebrijes*Zacatepec vs. Pachuca*León vs. Celaya