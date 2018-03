Gran oportunidad

Ante una virtual aprobación de extender a 20 el número de equipos en la Liga MX en los próximos dos años, los Bravos FC Juárez, uno de los seis conjuntos certificados para subir al máximo circuito, en el Ascenso MX, tienen la oportunidad de conseguirlo este torneo y permanecer en Primera División Nacional, al menos, hasta el 2020.En este momento, junto a Dorados Sinaloa, Toros Celaya y Leones Negros de la U de G, los Bravos, quienes marchan en sexto lugar en la tabla general con 14 puntos, integran el grupo de cuatro escuadras que cumplen con el cuaderno de cargos que exige la Federación Mexicana de Futbol y que están en zona de calificación.Hoy, en una reunión entre los dueños de clubes y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, en Toluca, Estado de México, se votará la propuesta que inicialmente planteó la abolición del ascenso y descenso en la máxima categoría.Ésta, fue modificada y extraoficialmente no habrá descenso, pero sí ascenso a partir del próximo año futbolístico 2018-2019.Por ahora, en este torneo Clausura 2018, las cosas permanecerán igual, hasta mayo, por lo que si el FC Juárez consigue el ascenso, será una escuadra de Primera Nacional, al menos por un par de años, lapso en el que la liga pretende crecer a 20 conjuntos.De no lograrlo, tendrá oportunidad de hacerlo en el 2019 y 2020.En torno a una posible inclusión de Bravos de parte de la Federación Mexicana de Futbol en la mesa para sumar 20 equipos en la Liga MX, Alejandra de la Vega, presidenta del consejo de administración del FC Juárez, manifestó que el deseo del club es ganar el ascenso en la cancha.“Desde que formamos el equipo tenemos la firme intención de llegar a la Primera División. Hasta el día de hoy, nuestro propósito es ganarlo en la cancha, por eso, entramos a la división de ascenso. Hemos estado muy cerca, varias finales, creo que el objetivo ha sido ése”, declaróIndicó que la directiva de Bravos no ha recibido ninguna invitación de la Federación Mexicana de Futbol para ser parte de la mencionada expansión de la Liga MX.“Seguiremos empujando para lograr nuestro objetivo. Hay mucho rumor en el ambiente por el tema de lo que se habla, de los cambios que pueden darse en la Liga MX, en la Liga de Ascenso. Nosotros, queremos respetuosamente esperar que sea una decisión formal de la federación”, externó.Resaltó que Juárez es una ciudad que tiene la base de aficionados, la densidad de población y la participación de corporativos para sostener un equipo de Primera División.En el tema del actual sistema de competencia, éste establece que, en caso que Alebrijes Oaxaca, campeón del Apertura 2017, -o algún otro equipo no certificado para subir-, logre en la cancha el título, no podrá ascender porque su estadio no cumple con las exigencias de la Femexfut.A la inversa, si los Tiburones Rojos del Veracruz o cualquier equipo que descienda, permanecería en Primera Nacional, pero pagaría una multa de 120 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol.

