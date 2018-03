Caza su presa

Tokio, Japón— El “Pantera” perdió el título en la báscula, pero en el ring hizo pedazos al japonés Shinsuke Yamanaka.El mexicano Luis Nery noqueó en dos asaltos al nipón en Tokio. “Pantera” había dejado vacante el cetro mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) un día antes al no dar las 118 libras reglamentarias.Pese a no dar el peso, llegó a un acuerdo para pelear, pues el día del pleito - aproximadamente ocho horas previó al combate - le hicieron un pesaje especial donde no tenía que rebasar las 128 libras y dio 126.7 libras.Ya en el combate subió recuperado y no se le vio afectado en lo absoluto. El poder lo volvió a sacar en la revancha, pues ya había noqueado en ese mismo país al rival el año pasado.Nery envió en cinco ocasiones a la lona a Yamanaka, pero solamente contaron cuatro.Ahora, el tijuanense de 23 años quiere recuperar ese título que quedó vacante. Por lo pronto, la tarea de mantener el invicto salió a la perfección.“Nos preparamos muy bien, entrenamos muy duro y corrimos muy duro, hubo un pequeño problema del que ya todos saben, en el pesaje, pero aquí todo salió Gracias a Dios bien, y a seguir entrenando para que nos den otra oportunidad por el campeonato mundial, y a seguir echándole ganas, para adelante”, dijo Nery, quien ahora dejó su marca en 26-0, 20 KOs.Cumple Rey Vargas un año de ReyCiudad de México— Rey Vargas cumplió un año como campeón mundial supergallo del CMB y quiere más.El monarca absoluto de las 122 libras se mantiene invicto (31-0, 22 KOs) y está motivado para seguir cosechando triunfos, por lo que espera agregar muchas defensas al cinturón para convertirse en un boxeador que deje huella.“Esperemos que no sea el único año como campeón. Después de que este cinturón andaba de mano en mano lo rescatamos para México.“Me gustaría unificar los cuatro campeonatos, pero si no hay esa posibilidad, me quedo en casa defendiendo el título supergallo; es una meta que yo tengo muy clara”, comentó Vargas.El pugilista se coronó el 25 de febrero del 2017 en Hull, Inglaterra, donde derrotó en un combate de invictos y por decisión mayoritaria a Gavin McDonell.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.