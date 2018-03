Firman Borregos ITESM a mariscal chihuahuense

Gracias a su potente brazo y estatura de 1.88 metros, aunado a un perfil académico y familiar idóneo para el ITESM Monterrey, Cristian Humberto Corral les llenó el ojo a los Borregos, en un try out realizado en diciembre anterior, en Monterrey, Nuevo León.Ayer, Corral Valenzuela, quien practica el ‘deporte de las tacleadas’ desde los 10 años, firmó con la escuadra lanuda para incorporarse a sus filas en la próxima temporada de CONADEIP –Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas-, en el verano entrante, con una beca del 90 por ciento.Con la presencia de sus padres Elba Valenzuela y Jorge Corral, de sus hermanas Denisse y María Fernanda, así como de su abuelita, el mariscal de campo de 18 años, recibió la chamarra de los Borregos de manos del coach Carlos Altamirano y se la puso.Tras la firma, el deportista originario de Delicias, Chihuahua, se unió al conjunto regiomontano.“Estoy feliz. Es un nuevo reto para mi vida. Se vienen niveles diferentes y hay que tomarlo. No todos tienen la oportunidad que ahorita estoy tomando. Me siento muy agradecido por todo lo que he pasado y he vivido, me voy contento y con los ojos abiertos porque se vienen buenas cosas y estoy listo para enfrentarlas”, declaró.Cristian quien ha vivido y ha jugado americano en Delicias, en Chihuahua, en Las Cruces, Nuevo Mexico, en El Paso, Texas y, en esta ciudad, terminará la preparatoria en mayo, en Faith Christian Academy.A mediados de junio, se unirá a su nuevo equipo.“Siempre tuve fe en Dios y supe que algún día iba a venir una oferta y estoy muy feliz porque se llegó y no lo puedo creer que lo estoy viviendo, pero así Dios me lo permitió”, expuso.Altamirano, entrenador en jefe de los Borregos, originario de Chihuahua, destacó las cualidades del deliciense para jugar este deporte a un alto nivel y guiar a los Borregos a varios títulos.“Nos llamó mucho la atención su brazo y su tamaño. Ahorita es difícil conseguir esas características en un quarterback”, expuso.En la firma de Corral con el ITESM estuvieron presentes Ángel Reyes, titular de la Liga Municipal de Futbol Americano y Sergio Núñez, entrenador del Club Titanes, quien destacó su calidad y madurez como persona.