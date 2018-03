Ciudad Juárez encabeza la delegación chihuahuense que intervendrá en la Olimpiada Regional de atletismo, que se llevará a cabo del 6 al 8 de abril en el estado de Aguascalientes.La frontera viajará a tierra hidrocálida con 62 deportistas de un total de 192 que representaran al estado de Chihuahua en la justa regional.Esa cantidad de atletas juarenses representa el 32.29 por ciento de la delegación norteña, es decir, prácticamente una tercera parte.David Serna, coordinador de Activación Física y Recreación del IMDEJ, informó que la Asociación Estatal de Atletismo dio a conocer el listado de atletas clasificados a la Olimpiada Regional, donde confirmó que por parte de Ciudad Juárez son 62 atletas los que avanzaron por 58 de la capital del estado.“Por parte de Juárez, en la categoría Sub 16 (14-15 años) pasaron cuatro mujeres y seis hombres; en categoría Sub 18 (16-17 años) avanzaron 13 mujeres y 10 hombres, mientras que en la categoría Sub-21 (18-20 años) calificaron 17 mujeres y 12 hombres”, aseveró Serna.El coordinador señaló que todos los atletas que van por parte de Ciudad Juárez están cerrando su etapa de preparación precompetitiva y listos para ir a buscar sus marcas para el Campeonato Nacional de Atletismo y Olimpiada Nacional de Atletismo.La selección Chihuahua se completa con 32 atletas de Cuauhtémoc, 18 de Delicias, ocho de la Región 6, cinco de Namiquipa, igual cantidad de Parral, dos de Madera, uno de Ojinaga, y una más de Guachochi.Por Juárez, en la categoría Sub 16, los atletas que lograron su clasificación, son: Joana Elías, Nicole Covarrubias, Alexia Gil, Dafne Duarte, Kevin Barrera, Roberto Hernández, Óscar Cruz, Moisés Reyes, Jesús Barrandey y Javier Arellano.El fin de semana anterior, después de tres jornadas de ardua competencia en el Estadio Olímpico de Ciudad Deportiva, en Chihuahua capital, Ciudad Juárez obtuvo 100 preseas totales. Su cosecha de oros fue de 31, sumó además 43 platas y 26 bronces, para ocupar la segunda posición.

