Tras el anuncio de la compra de una franquicia de la United Soccer League (USL) de parte de MountainStar Sports Group –inversor en FC Juárez- para El Paso, Texas, Alejandra de la Vega, presidenta del Consejo de Administración de Bravos, declaró que la liga entre ambos clubes, será indisoluble.“Sin duda será una alianza importante, parte de los socios de FC Juárez son la gente que está promoviendo el equipo de El Paso de la USL. Creo que hay muchas oportunidades de desarrollo para jugadores de ida y de vuelta, para ambos equipos, por supuesto, de juegos”, declaró De la Vega Arizpe.Con la adquisición de El Paso USL de parte del citado grupo, los Bravos, se unen a una lista de escuadras en el futbol mexicano que han invertido en el balompié extranjero.Uno de ellos, el caso nada exitoso de las Chivas Rayadas del Guadalajara, cuyo propietario Jorge Vergara tuvo a Chivas USA, en la Major League Soccer (MLS), lo cual, brindó oportunidad a futbolistas mexicanos de jugar para el ‘Rebaño Sagrado’, en los Estados Unidos.Bajo el mismo esquema, Vergara Madrigal adquirió el Saprissa de Costa Rica con el mismo resultado.De la Vega, socia de MountainStar Sports Group junto a su esposo Paul Foster, declaró que esta unión es parte de una visión por la región.“Hay una liga indosoluble, la pretensión de MountainStar, no sólo en El Paso, sino con la participación en FC Juárez, la intención es una visión por la región, no nada más por un lado o el otro. Somos tres estados –Chihuahua, Texas y Nuevo Mexico–, dos países –México y Estados Unidos– que realmente estamos unidos por una pasión, que es el deporte”, expuso.La compra de esta franquicia de parte del citado grupo que también posee al equipo Chihuahuas de El Paso, clase Triple A, sucursal de los Padres de San Diego, se da más de tres años después del surgimiento de los Bravos, en el Ascenso MX, como equipo de expansion, junto a los Cimarrones de Sonora.Desde el verano del 2015 a la fecha, los Bravos, monarcas en su primer torneo -Apertura 2015-, quienes han perdido una final de ascenso y dos finales de liga, no han logrado despertar un auténtico sentido de identidad y pertenencia en la afición local.Ello, se refleja en las bajas entradas que registra el Estadio Olímpico Benito Juárez durante el torneo regular desde hace varias campañas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.