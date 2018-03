Con la presencia de Byron Jones, jugador en activo de los Vaqueros de Dallas, y de algunos entreanadores de la Academia de Futbol americano del equipo de la estrella solitaria, ayer se llevaron a cabo unas clínicas de este deporte para estudiantes de preparatoria del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD, por sus siglas en inglés).El emparrillado de El Paso High School sirvió para que los coaches pulieran las habilidades de los jugadores paseños, que en diferentes grupos, de acuerdo a su posición, recibieron los consejos.Antes de iniciar la clínica, Byron Jones recordó sus inicios en este deporte y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a la NFL, por lo que arengó a los jóvenes a que no dejen de soñar y de dar todo en el campo y en las aulas.Además de Jones, los encargados de dar las clínicas fueron Terrence Wheatley, director de la Academia de Futbol americano de los Vaqueros, y que jugó cinco años en la NFL como esquinero; Nakia Codie, que jugó dos años en la NFL como safety; Sean Riley, un año en la NFL como pateador; Brad Fichtel, tres años en la NFL como long snapper; Erik Bickerstaff, que jugó dos años como corredor en la NFL; Dante Well un año en la NFL como safety; y Carl Thomas, que jugó cuatro años en la Liga Canadiense de Futbol americano como receptor.Hunter Harvin, gerente de servicios de sociedad corporativa para los Vaqueros de Dallas, dijo que estas clínicas no se enfocan únicamente en el futbol americano, sino que también ofrece a los estudiantes habilidades para que en el futuro puedan enfrentar la vida, independientemente de que sigan o no en la práctica de este deporte.‘Se le va a enseñar a los chicos habilidades de este deporte, que después pondrán en práctica en el verano y durante la temporada, y que adicionalmente sepan lo que significa ser un atleta de preparatoria, y cómo toman el juego, hacen el bien por la comunidad y la actitud a tomar si quieren dar el salto al siguiente nivel y jugar en colegial, y si no, cómo el futbol americano les va a ayudar a estar preparados para encarar la vida.Carmen Arrieta Candelaria, superintendente adjunto para operaciones financieras de EPISD, dijo que esto ‘es grandioso para nosotros, es una oportunidad para nuestros estudiantes, que puedan platicar con los coaches. Todos de ellos han jugado en la NFL, está también aquí el jugador Byron Jones, que está hablando primeramente de carácter, cómo se deben de portar, no solamente dentro del campo, sino también fuera del campo, para que ellos permanezcan en la escuela, para que se gradúen y sigan adelante.’

