Roles de futbol y beisbol locales

RIVERAS DEL BRAVOViernes 2 de marzo de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:30 Dpv Jazy vs Bayer Cancha # 17:10 Black Panter vs Jaguares Cancha # 17:50 Sulivan vs Bayer Cancha # 1Sabado 3 de marzo de 20189:00 Chelsea vs Chivas Juvenil Menor9:40 Portugal vs Santos Juvenil Menor10:20 Chelsea vs Atl de Madrid Juvenil Menor11:00 Portugal vs Barcelona Juvenil Menor11:40 Dpv Fot vs Juventus Juvenil MenorMUDAS # 29:00 Real Madrid vs Milan Juvenil Menor9:40 Sulivan vs Alemania Femenil10:20 Black Panters vs Amazonas Femenil11:00 Sulivan vs Dpv Brasil Femenil11:40 Bayer vs Gladiadoras FemenilCANCHA # 11:20 Atl de Madrid vs Dpv Martinez Semi de Vuelta Minis 08-09-y-102:00 Halcones vs Los Angeles Jr Semi de Vuelta Minis 08-09-y-102:40 Cortaza vs Leones Jr Semi de Vuelta Infantil 05-06-y-073:20 Real Madrid vs Abejas Semi de Vuelta Infantil 05-06-y-074:00 Apaches vs Gremio Juvenil Menor 02---034:40 Tigres vs Cachorros Juvenil Menor 02---03CANCHA # 21:20 Brasil 8 vs Concordia Juvenil Menor 02---032:00 Juventus vs Leones F C Juvenil Menor 02---032:40 Santos vs Nyupi Juvenil Menor 02---033:20 Chivas vs F C Piedras Juvenil Menor 02---034:00 Dpv Fot vs Real F C Juvenil Menor 02---034:40 Atl Madrid vs F C Piedras Juvenil Menor 02---03RIVERAS DEL BRAVO SOCCCER Y RAPIDODomingo 4 de marzo de 2018LAS MUDAS 19:00 Abarrotes Aldo vs Juventus T Conzolacion10;00 Dpv J C vs Dpv La Familia T Conzolacion11;00 Dpv R4 vs Guerreros Fc T ConzolacionLAS MUDAS 29:00 Dpv Rosales vs Atlas 4tos De Final Ida10:00 Dpv Sosa vs Fc Barcelona 4tos De Final Ida11:00 Maverick Fc vs Chapecuense 4tos De Final Ida12:00 La Roma vs Halcones 4tos De Final IdaSANTA ELENA8:30 Guerreros Jr vs Tigres10:10 Milan vs Dpv Morgado11;50 Dpv Medina vs Dpv Lopez1:20 Furia Roja vs BayerAUTO SONE 49:00 Francia vs Nvo Mundo10:30 Valedores Fc vs Guerreros12:00 Dpv Jimenez vs Combinados1:30 Dpv Palma vs RevañoGUILLERMO GONZALEZDomingo 3 de marzo de 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)3:45 Melchor Ocampo vs Franco Soccer (Final Esp.)JUAN DOMINGUEZ (CODER 2)3:45 San Antonio vs Universo SoccerHIPICO 43:45 Real Sociedad vs LagunaHIPICO 53:45 Real Promotores vs Corassa FCHIPICO 63:45 Lear la Cuesta vs La VaquitaHIPICO 73:45 Xliebres vs Carrillo United“FZA SOLES 13:45 Dep. Villa vs LeverkusenFZA. SOLES 2” (Tierra)3:45 FC Amigos vs PromotoresFZA. SOLES 3”3:45 Cruz Azul vs Dep. A. SalazarLA TRIBU3:45 Potros vs Panchitos CJ.“NIDO 13:45 Tomza vs Pericos Intra“NIDO 23:45 Dep, Vera vs Solis FC.U. DEP. ALTAVISTA3:45 Aguilas Mexico FC vs Dicoem AltavistaDescansa: ChivasLiga “Profr. Guillermo Gonzalez invita a nuestro Torneo de Liga Master 2018….Jugadores Nacidos en 1979 y anteriores….Informes al Cel. 2-75-05-43LUIS CARLOS AGUIRRESábado 3 de marzo del 2018CAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Deportivo JC vs Deportivo Milán Libre Liga9:30 Secundaria Federal No. 3 vs San Sebastian Jr. Primera Infantil Liga10:40 Secundaria Estatal No. 2 vs Rodríguez RM Intermedia Liga12:00 Cobras P.S. vs Secundaria Estatal No. 2 Primera Infantil LigaCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Romanos vs Manchester City Intermedia Liga9:30 Bugna Kapewa vs Magia Azul Libre Liga11:00 Konsty vs Atlético Rojo Libre LigaCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Camino Joven vs Deportivo Reyes Libre Liga9:30 Vida y Verdad vs Deportivo Cuervos Libre Liga10:40 Real Madrid Jr. vs Camef 21 Primera Infantil Liga12:00 Real Madrid vs Secundaria Federal No. 3 Intermedia LigaVILLAGOMEZ II8:00 Jesus Army vs Deportivo Olvera Libre Liga9:30 Barza vs Manchester Libre LigaVILLAGOMEZ II9:30 FC, Caballero vs Juventus Libre Liga11:00 Deportivo Chaveña vs Deportivo Galeana Intermedia LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Elite Juárez Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 4 de marzo de 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Pumas vs Atlético Pumas9:45 Arsenal vs Retiro, FC11:30 Los Rabanos vs Astros13:15 Deportivo Canchola vs ValedoresCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Real Bañil vs Deportivo Chaveña9:45 Deportivo Sánchez vs K-S11:30 Deportivo Puentes vs Real Galeana13:15 Deportivo Rodríguez vs Puente TVCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 FC, Charly vs Taller Tilico9:45 Deportivo Chachos vs Toluca11:30 Vikingos vs Chaveña13:15 Navassa vs FuriaVILLAGOMEZ I8:00 Celtic vs Real Nacional9:45 Franco, FC vs Deportivo Piña11:30 Atlético Rodeo vs Deportivo Carrera13:15 Galeana vs Real RodríguezVILLAGOMEZ II9:45 Monster, FC vs Deportivo Totocha11:30 Real Cucaracha vs Deportivo Salas13:15 Deportivo Unión vs Santiago NiltepecROBERTO AZANIDomingo 4 de arzo de 2018MISIONES I8:30 Deportivo Vadi vs Sindicato Municipal10:15 Cementos de Chihuahua vs Pumas del Carmen12:00 Morocos Body Shop vs Deportivo La ReynaMISIONES II8:30 La Juve vs Italia10:15 Macias, FC vs San LorenzoMISIONES III8:30 Deportivo Rodríguez vs Santos10:15 Atlético Rojo vs Real España12:00 Roma vs Cuervos, FCINDIOS8:00 Exa Tec vs León, FC9:45 Lavandería Azteka vs Rodríguez Soccer11:30 Glub Veteranos vs Juárez SoccerGUSTAVO LERMASábado 3 de arzo del 2018MISIONES I13:30 Deportivo Del Carmen vs San AntonioMISIONES II15:00 Brasil vs Delphi RB 1016:30 Yonke Trebol vs LeónCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III13:30 Laguna Soccer vs ItaliaSALVADOR CANCHOLASábado 3 de marzo del 2018TORNEO DE LIGA “RICARDO MANCHA”MISIONES I13:30 Deportivo Del Carmen vs San Antonio15:00 Arroyo Colorado vs Chihuahua Soccer16:30 Deportivo Micaela González vs LatinosMISIONES II13:30 Leones Negros vs Ciro Hernández15:00 Brasil vs Delphi RB 1016:30 Yonke Trebol vs LeónMISIONES III14:30 Paisano vs Olímpico16:00 Exa Tec vs Lear La CuestaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III13:30 Laguna Soccer vs ItaliaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III15:00 Atlético Español (55) vs Atlético CisnerosSEMIFINAL DE LIGAMARGARITO MORENOSábado 3 de marzo del 2018MISIONES IV16:00 Atlético Santamaría vs Ramirez OroINDIOS I14:30 Mr. Futbol vs Tortilleria Fily16:00 Abogados vs Atlético EspañolINDIOS II16:00 Integra Comunicaciones vs Cruz AzulVILLAGOMEZ I13:30 Queseria Abundis vs SEPCE Olímpicos15:00 Deportivo Ruvalcaba vs Aguilas IBCA16:30 Alicante vs Unión de CurtidoresCENTENARIOSábado 3 de marzo del 2018TORNEO DE COPA “ANTONIO LORTA”CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III15:00 JC Ventas vs Lavandería Azteka16:30 Liebres vs Cementos de ChihuahuaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III13:30 San Sebastián vs America15:00 Atlético Español vs Atlético Cisneros (45)16:30 Halcones vs EspañaZORROS14:30 Ex Seminaristas vs Mexicas16:00 Mr. Futbol oro vs Real MoreliaMISIONES IV14:30 Morgan de México vs Sánchez SoccerINDIOS II14:30 Percherones vs SantosALAS DORADASSábado 3 de marzo del 2018VILLAGOMEZ II13:30 Club Med Cir vs Mr. Futbol15:00 Silver Truck vs Exa Tec Juárez16:30 Old Star´s vs TolucaCAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III13:30 Liebres vs Real Madrid15:00 San Sebastian vs Deportivo Avalos16:30 Atlético Español vs Quintana RoofingZAPATERA-MILENIOSábado 3 de marzo del 2018MILENIO 102:20 Jalisco vs Dep. Galeana04:00 Potros vs Centro MedicoMILENIO 202:20 Tigres vs J&C Packaging04:00 Patriotas vs Dep. LagunaMILENIO 302:20 Cruzeiro vs Atco. Nacional04:00 Condor vs Club PachecosMILENIO 402:20 Guerreros *B* vs Cebolleros04:00 Corasa vs Rex MedNota: Se jugara Jornada 8 de Copa 2018.-No Alinear a Jugadores Expulsados.-Por Acuerdo de Asamblea Debes Presentar Tus Credenciales Selladas y Enmicadas, Podrás Alinear 3 Jugadores Con Identificación.ZAPATERA-MILENIODomingo 4 de marzo del 2018MILENIO 108:30 Chivas Milenio vs Hermanos Rodríguez10:15 Dep. Manchester vs Dep. Pro One12:00 Universo 7 vs Dep. LechugaMILENIO 208:30 Dep. Olivas vs Bullys10:15 Gran Italia vs Niupy-18**12:00 Dep. Altamirano vs Niupy-18**MILENIO 308:30 Dep. Cervantes vs Barza10:15 Cuervos Fc vs Mármol Fc12:00 Dep. Espinoza vs Dep. LazaldeMILENIO 408:30 Juventus vs Franco Fc10:15 Real Independencia vs Dep. ÁngelNota: Niupy-18 ** Doble Juego-Se jugara Jornada 8 de Copa 2018.-No Alinear a Jugadores Expulsados.-Por Acuerdo de Asamblea Debes Presentar Tus Credenciales Selladas y Enmicadas, Podrás Alinear 3 Jugadores Con IdentificaciónINTER-PREPASSábado 3 de marzo del 2018MILENIO 201:00 Guerreros *A* vs Prepa ObregónMILENIO 301:00 Cebolleras vs Cobach 9 Femenil02:20 Atco. Nacional vs CruzeiroMILENIO 401:00 Aguilas vs Guerreras Femenil02:20 Guerreros *B* vs CebollerosNota: Jornada 3 de Torneo 2018INTER-SECUNDARIASSábado 3 de marzo del 2018LUCERNA 109:00 Técnica 91 vs Técnica 84 Femenil10:20 Federal 4 vs Técnica 84 Mayor11:30 Técnica 60 vs Técnica 80 MayorLUCERNA 209:00 Federal 4b vs Técnica 91 Condeba10:20 Técnica 84 vs Federal 4a CondebaLUCERNA 309:00 Técnica 60 vs Técnica 80 Femenil10:20 Técnica 91 vs Técnica 89 MayorDescansa: Técnica 55 En Todas las CategoríasJILOTEPECSábado 3 de marzo del 2018JILOTEPEC 314:00 Red Sox Tepsi vs Potros de SamalayucaJILOTEPEC 414:00 Piratas del Sauzal vs Toros de Santa BarbaráJILOTEPEC 614:00 Deportivo Durango vs Cachorros de A. SolísTERRAZAS 114:00 Los Primos vs Gallos de ArellanoDomingo 4 de marzo del 2018JILOTEPEC 113:00 Royals vs Indios MaiaJILOTEPEC 208:30 Toros de Santa Bárbara vs Piratas del Sauzal12:30 La Familia A3 vs GigantesJILOTEPEC 308:30 Los Gomez vs Leones DM Connections12:30 Los Cebollos vs Cuervos del SauzalJILOTEPEC 408:30 Cachorros de A. Solís vs Deportivo DurangoJILOTEPEC 508:30 Mazorqueros vs Pueblito de Allende12:30 Rebasar vs Indios MagañaJILOTEPEC 608:30 Pepe´s vs Cbtis 27012:30 Familia Rentería vs Medias RojasJILOTEPEC 708:30 Azucareros San Cristóbal vs Deportivo Enríquez12:30 Petroleros vs Los RealesJILOTEPEC 808:30 Bravos vs Bombarderos12:30 Rangers vs BravosTERRAZAS 108:30 Gallos de Arellano vs Los PrimosTERRAZAS 208:30 Gallos del Granjero vs Deportivo Emiliano12:30 Ruta 10 vs Laboratorio Dental VillalobosTERRAZAS 308:30 Sultanes de Camacho vs Morelos12:30 Diablos Rojos vs Meloneros de TlahualiloTERRAZAS 408:30 Chihuahuas vs Amigos de Ramos12:30 Los Rencorosos vs Mineros de JuarezTERRAZAS 508:30 Convertors de México vs Torillos12:30 Piratas Jr. (Los Venados) vs BlackdemondsTERRAZAS 608:30 Red Sox vs Mineros del Oro12:30 Toros de León vs CachorrosANTENA 109:00 La Familia vs Oti13:00 Amigos de Castorena vs Mets de SatéliteANTENA 209:00 Mets de Satélite vs Cardenales13:00 Cardenales vs DoradosANTENA 309:00 Marsa vs Transportes Nyahn13:00 Transportes Nyahn vs 51´sJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Raptors vs Maquinados de Juarez13:00 Amigos de Arturo Aguirre vs Cardenales del CharolSAMALAYUCA10:00 Potros de Samalayuca vs Red Sox TepsiSAUZAL09:00 Sandilleros de Tlahualilo vs Broncos13:00 Charros vs DelfinesEL FORTIN DE LA JMASSábado 3 de marzo de2018JMAS11:00 JMAS vs Dream Time12:30 Cobras vs Bud Light2:00 Chelssea vs Laguna3:30 Salter Labs vs SaprissaDomingo 4 de marzo de2018JMAS11:00 Red Bull vs Niwppy12:15 Espartanos vs Laguna1:30 Movistar vs Unión2:45 P D I vs Cobras4:00 García vs ZaragozaEL FORTIN11:00 Eco 2000 vs Los Borrachos12:15 Mi Barrio vs LasChonasLIGA ESTUDIANTIL DE FUTBOL RAPIDO 2018Jornada # 4Viernes 2 de marzo 201812:00 Panteras ICSA vs Machiwis ICSA, campo 2, varonil12:00 Fc Chiludos ICSA vs CH ICSA, campo 1, varonil12:50 West Hamon ICB vs CH ICSA, campo 1 varonil12:50 Leicester IIT vs Yakata Mamai ICB, campo 2 varonil1:40 L. A Galaxy ICB vs THC FC ICSA, campo 2, varonil1:40 Brazzers fc ICB vs Pretty Boys ICB, campo 1, varonil2:30 Vikingos ICB vs Anónimos ICSA, campo 1, varonil3:20 Anónimos ICSA vs Fc Ganadores ICSA, campo 1, varonil4:10 Deportivo Napoli IIT vs Rapid IIT, campo 2, varonil4:10 Penetreitor Fc ICB vs Adient ICSA, campo 1, varonilLIGA ESTUDIANTIL DE FUTBOL RAPIDO 2018Jornada #4Sábado 3 de marzo 20188:00 Kappa Nu ICB vs Deportivo Praga ICSA, campo 1, femenil8:00 Galaxy Girls ICB vs Cobras IADA, campo 2 femenil8:50 ¿? IADA vs Los intocables ICSA, campo 1, varonil8:50 Milan ICSA vs New Castle ICSA, campo 2, varonil9:40 Galácticos ICSA vs Los Alcohones ICB, campo 1, varonil9:40 Conjunto Primavera ICSA vs Manchester ICSA, campo 2, varonil10:30 Casa Verde IIT vs Perros Fc IIT, campo 1, varonil10;30 Juventus IIT vs CNK IIT, campo 2, varonil11:20 Mexas FC ICB vs Casa Verde IIT, campo 1, varonil11:20 Comenta Fc ICB vs Los Cuervos IIT, campo 2, varonil12:10 Team CU vs Deportivo Praga ICSA, campo 1, femenil12:10 Revoltosas ICSA vs Foráneas CU, campo 2, femenil1:00 Aston Wila IIT vs Dourmount IIT, campo 1, varonil1:00 Realcoholicos Fc ICB vs Ingenio Industrial IIT, campo 2, varonil1:50 Italia ICB vs Real Civil IIT, campo 1, varonil2:40 Atlético Versalles ICB vs Culiches Fc IIT, campo 1, varonil2:40 Totos IADA vs Automotriz Fc IIT, campo 2, varonil3:30 Zucaritas Fc ICB vs Foráneos ICSA, campo 1, varonil3:30 Roma ICSA vs Real Caguamon IIT, campo 2, varonil4:20 Clasic IADA vs Foráneos ICSA, campo 1, varonil5:10 Foráneos ICSA vs Real Caguamon IIT, campo 2, varonilINTERLIGASDomingo 4 de marzo de 2018HIPICOS FUENTES 39:00 Arsenal vs Dep Sombreretillo11:00 Enfermotes vs Atco, San FelipeHIPICOS FUENTES 59:00 Yonke 78 VS Dep Delfines11:00 Dep Dorados vs vs BorussiaHIPICOS FUENTES 68;00 Cachorros vs Ref Deportivo X9:50 Dep San Lorenzo VS Quantum Plastic11:40 El Deportivo vs Melchor Ocampo FcHIPICOS FUENTES 78;00 Dep Chilos vs Chaveña9:50 Atco Reforma vs Santos Limones11;40 Dep el Gordo VS Dep San FelipeHIPICOS FUENTES 89:00 Dep Rebelión vs Alameda11:00 ThermoTech vs Dep AngelesPermiso, Atco López para no jugar 4 marzo, próxima semana tiene doble juegoGOLES EN CONTRA se anexa al reglamentoLos Equipos que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido, Tendra un gol en contraPresentar su tarjetón con fotografía y entregar al ArbitroTodos los equipos deben pasar por sus credencialesMOSQUEDA PREMIERSabado 3 de marzo del 2018JASO 12:30 Guadalajara vs Linda vista4:15 Aero México vs Real HorizonteJASO 24:00 López Construcción vs Basculas JuárezJASO 34:00 Tuercas Fc vs Atco NavaJASO 44:00 Joyeria Elvia vs BrasilJASO 52:45 Dep. Padissa vs Fc. Bayer4:00 Vet. Garza vs Leones De SantaDescansa Inter De TierraDomingo 4 de marzo de 2018NIDO 18:30 Técnica 64 vs Alemania Master10:30 Alemania Jr. Vs Dep. MorenoNIDO 28:30 Dep. Argo vs 20 De Nov.10:30 Retiro Master vs Union De Compadres12:30 Sánchez Soccer vs Amigos JiménezJASO 18:30 Dep. Copi vs Buenavista10:30 Cuervo Fc. Vs Estética Glamour12:30 Florencia Fc. Vs Dep. RodeoJASO 28:30 Esperanza vs Trans Heroz10:30 Pumas Blas vs Caporal Jr.12:30 Estrellas Esperanza vs Atco. IndependienteJASO 38:30 Dep. González vs Lobos Hdez.10:30 Dep. Gómez vs Estrellas De O.12:30 Real Buenavista vs MilanJASO 48:30 Haros Beny vs Aguilas Ibca10:30 Dep. Ordaz vs Coruña12:30 Dep. Sofia vs Dep. Ordaz Jr.JASO 58:30 Vet. Garza vs Glorieta10:30 Dep. Garcia vs Vet. Garza Jr.12:30 Jose Nava vs SemapiLUNA9:40 Chavita Urbina vs Farmacia San IsidroGana La FeDescansa Dep. Caporal MasterVICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 4 de marzo del 2018COCA-COLA 18:30 Almejas vs Colors10:10 Dep Mexico vs Fc Lobos11:50 Avila vs Trasportes Matozas1:40 New Castle vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 28:30 Dep Ajax vs Dep Rincones10:10 Dep Hernandez vs Laguna11:50 Aguilas vs Amigos de Lupillo1:40 Asturias vs NecaxaCOCA-COLA38:30 Sao Paulo fc vs Nueva Revolucion10:10 Dep Lilas vs Dep Panfilos11:50 Dep FMR vs Laguna Soccer1:40 Fuerza Rayos vs Dep #23COCA-COLA 48:30 Fc Italia vs Guerreros Km2010:10 Fc Borregos vs Dep Avalos11:50 Dep Neto vs Imperio Real1:40 Super Gas vs Moderna fcCOCA-COLA 58:30 Furia Azul vs Dorados10:10 Dep Mora vs Dep Aguilas fem11:30 Dep #24 vs Dep Ramirez12:50 Dep Union fem vs Atl Ramirez1:40 Dep Morelos vs Falcon de JuarezCOCA-COLA 68:30 Atl Villa vs Dep Santhee10:10 Ola Verde vs Atomos Nexo jr11:50 Belgica vs Dep AG***1:40 Total 90 vs Dep AG***COCA-COLA 79:00 Chivas jr vs Dep Escobar jr10:20 Dep #24 jr vs Virreyes fc11:40 Almejitas vs Amigos de Lupillo jr1:00 Dep Union jr vs PitufosCOCA-COLA 89:00 Chicas Manchester vs Chicas Chelsea10:10 Dep Valdez vs Atlas jr11:50 De Reyes vs Avila jr1:40COCA-COLA 98:30 Fluminence vs Papas Chelsea10:20 La Furia vs Bravas fc***11:30 Dep Escobar fem vs Bravas fc***COCA-COLA 108:30 Dep Wendy vs Dep Torres10:10 Real Gallegos vs Guerreros Laguna11:50 Barcelona fc vs Bacheo Intenso**NOTA ** INICIAMOS TEMPORADA…..INSCRIBE TU EQUIPO TENEMOS TODAS LAS CATEGORIASInfomes al cel 320-81-81