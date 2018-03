Guerra de rusos

Nueva York— El campeón mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el ruso Sergey Kovalev, expondrá por primera vez su corona cuando frente a su compatriota Igor Mikhalkin, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este sábado en el Teatro del Madison Square Garden, de Nueva York. La pelea es organizada por Main Events, y será transmitida por HBO en Estados Unidos.Kovalev era campeón semipesado de la OMB, desde agosto del 2013, cuando destronó al inglés Nathan Cleverly. A lo largo de ocho defensas, sumó los títulos de la Federación y la Asociación Mundial de Boxeo (FIB y AMB, respectivamente), hasta su primer choque con el estadounidense Andre Ward, en noviembre del 2016. Kovalev perdió todos los cinturones, y en la revancha también fue noqueado por Ward.Pero Kovalev aprovechó el retiro de Ward, y volvió a disputar el título semipesado de la OMB ante Vyacheslav Shabranskyy, a quien noqueó en noviembre pasado para volver a coronarse.Y por esa razón, este sábado en Nueva York irá en busca de su primera defensa ante Mikhalkin, quien llegará a este compromiso con un palmarés de 21-1, con 9 nocauts. Kovalev lo hará con récord de 31-2-1, 27 nocauts.Sin embargo, esta defensa de Kovalev ante Mikhalkin se hará en un contexto poco favorable para que acapare la atención, porque ese mismo día el campeón pesado del CMB, el estadounidense Deontay Wilder, expondrá su corona ante el cubano Luis “King Kong” Ortiz en Brookly, Nueva York, en un súper combate en la máxima división de los pesados que debe acaparar la atención de los aficionados.Fue una apuesta muy arriesgada para Main Events, colocar esta pelea de Kovalev contra Mikhalkin, a la misma hora que Wilder enfrentará a Ortiz, pero confían que los rusos afincados en Nueva York, abarroten el Teatro del Madison, para apoyar a estos púgiles de ese país.MIKHALKIN: VENCER A KOVALEV CAMBIARÁ MI VIDAVencer a Sergey “Krusher” Kovalev y arrebatarle el campeonato mundial de peso semicompleto de OMB representaría no sólo una gran victoria para el también ruso Igor Mikhalkin, sino un cambio total en su vida, pues reconoce que esta es una oportunidad única y donde puede dar un golpe de autoridad dentro del pugilismo mundial.“Para nadie no es un secreto que mucha gente aún no me conoce, me enfrentó a uno de los mejores peleadores del mundo, es un rival muy peligros y que cuenta con muchos seguidores en todo el mundo. Vencer a Kovalev cambiaría todo en mi vida, todos me conocerían, todos me admirarían”, dijo.

