Hoy, es el bueno

Con una racha de tres victorias en los últimos cuatro juegos, el equipo varonil de basquetbol de UTEP buscará esta noche vencer a los Búhos de Rice y de esa manera asegurar un lugar entre los 12 equipos que avanzan al Torneo de la Conferencia USA, y que se jugará la próxima semana en Frisco, Texas.El de esta noche es el penúltimo juego de la temporada regular para los Mineros, que el sábado jugarán el último ante los Mean Green de North Texas.UTEP llega a este partido con una marca general de 10 ganados y 18 perdidos, 5-11 en Conferencia, y para asegurar el pase a la postemporada necesita ganar esta noche, o que Rice pierda el sábado ante UTSA.Los Búhos, que tienen un récord general de 6 ganados y 23 perdidos (3-13, C-USA), se ubican dos juegos detrás de los Mineros en el lugar 13 de la clasificación general.El jueves de la semana pasada, los Mineros derrotaron a LA Tech 74-72, y el sábado superaron fácilmente a Southern Miss, 73-44, en lo que fueron los dos últimos partidos de la presente temporada en el Don Haskins Center.‘Los últimos dos partidos en casa fueron sensacionales, obviamente’, dijo el entrenador interino de UTEP, Phil Johnson. ‘Necesitábamos ganar después del juego en Old Dominion y el desastre que allá (el 17 de febrero). Esa fue una parte de eso. Y la Senior Night del sábado fue otra parte de esto. Jugar mejor en esta época del año es enorme al enfrentar los dos últimos juegos y el Torneo de la Conferencia USA. Creo que necesitábamos jugar bien y lo hicimos. Estaba realmente feliz porque ganamos los dos juegos. Y esos fueron dos equipos que nos vencieron bastante bien a principio de la temporada. Así que hemos hecho algunos progresos desde entonces.’Aunque una derrota esta noche no elimina a los Mineros, la quinteta paseña buscará el triunfo para asegurar el boleto, sin tener que esperar a los resultados de este sábado.‘Sabes qué es lo divertido de esto, en todo el basquetbol colegial hay equipos que se están jugando mucho’, dijo Johnson. ‘Y este es uno de esos juegos en los que quizás no sea para el campeonato de la liga o el liderato de la liga ni nada de eso, pero hay mucho en juego. Creo que será un gran juego de basquetbol el jueves. Este juego es realmente importante. Obviamente tenemos que encargarnos de esto. Nos pondrá en (el torneo) con una victoria, y ese es nuestro objetivo.’

