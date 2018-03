Atraído por algunos peloteros juarenses que participaron en la anterior Olimpiada Estatal de beisbol, que se llevó a cabo en Camargo, Víctor Ledezma, director de buscadores de los Diablos Rojos del México estará mañana viernes al mando de unos try out que se realizarán en esta ciudad.Las visorias se realizarán a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio de Beisbol Carta Blanca. A dicho try out podrán asistir jugadores de 13 años de edad en adelante.“Detectamos unos jóvenes en Camargo, en la Olimpiada Estatal que se efectuó, y la verdad les vimos bastante potencial para emigrar a Estados Unidos en busca de desarrollarse y trascender en este deporte”, comentó vía telefónica el señor Ledezma.El scout de la organización de los Diablos Rojos del México señaló que históricamente Ciudad Juárez es una buena zona de la que se puede obtener buen material humano.“Hemos trabajado desde hace varios años en Juárez, y hemos firmado gente valiosa; dejamos de asistir de forma regular, pero queremos retomar el trabajo en la frontera”, dijo el visor de la franquicia mexicana.Ledezma manifestó su deseo de concretar firmas con peloteros de esta ciudad y poder proyectarlos hacia Estados Unidos, donde se tiene una estrecha relación con los Padres de San Diego.La idea de los try out es darles la oportunidad a jóvenes que quieran mostrar sus cualidades en el terreno de juego, sin importar la posición en la que se desempeñan.“Estaremos viendo a peloteros de 13 a 15 años de edad, y por la experiencia de otros años, creo que no tendremos con una sola visoria, ya que asisten en gran cantidad, por lo que estamos considerando abrir otra fecha más adelante”, mencionó el director de buscadores del conjunto escarlata.Sin dar nombre, Ledezma habló de un joven pelotero de los Indios de Juárez (categoría 13-14 años), que en la Olimpiada Estatal pasada en Camargo mostró sus grandes facultades.“Es un chamaquito que tiene un ‘cañón’ en el brazo. Además pegó un cuadrangular de por lo menos 400 pies, la verdad que pudiéramos estar frente a un prospecto premier”, aseveró.Los jovencitos que sean elegidos en estas visorias deberán asistir a un campamento, que se llevará a cabo en el mes de julio, lo más probable en Oaxaca. Aunque también se tendrá otro par de campamentos, en Sonora y Guanajuato.“Cada vez que voy a Juárez no me equivoco, hay muy buenos prospectos; espero que esta ocasión no sea la excepción”, puntualizó Víctor Ledezma.