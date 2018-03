Rescatan el empate

La Liga y nada más. Los Bravos de Juárez se despidieron del torneo copero con un frío empate a un gol ante los Pumas de la UNAM.El equipo fronterizo finalizó en el último lugar del grupo cinco con una cosecha de cuatro unidades, en cuatro encuentros. Un solo triunfo (ante Lobos BUAP) por dos descalabros y un empate fue su cosecha en la Copa MX, en la que por segunda ocasión consecutiva no logra avanzar a la fase de octavos.Ayer la primera insinuación ofensiva del partido se presentó antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, fue manifestada por Bravos mediante un tiro de esquina que no tuvo consecuencias.El cuadro universitario respondió de la misma manera, con dos cobros de esquina que fueron bien contenidos por la zona baja del equipo fronterizo y por Enrique Palos, quien ayer estuvo en el arco, luego de la expulsión que sufrió ante Tampico Madero en el torneo de liga, por lo que no podrá estar el próximo sábado ante Atlante.Pumas comenzó a generar mucho más peligro por la lateral de la derecha con Alan Acosta, quien constantemente se sumó al ataque y logró llagar a línea de fondo para sacar centros venenosos que buscaban una pierna que empujara la pelota al fondo de las redes.Tras cumplirse el primer tercio del primer tiempo el conjunto visitante ya era dueño de las acciones en media cancha.Al minuto 18 de acción en una buena jugada tejida por el binomio armado por Matías Alustiza y Erick Torres se abrió el marcador en el Estadio Olímpico Benito Juárez.En tres cuartos de ancha Alustiza tomó la esférica, sin pensarlo tiró la pared con Torres, quien solo y sin marca se enfiló al área grande y de pierna zurda sacó disparo cruzado que venció la intentona de Palos.Cuatro minutos después, ‘Chavo’ Alustiza no aprovechó el regalo que le dejó el defensa Matheus Cotulio, para poner el dos por cero. Con pelota dominada y pegada al pie, Matías encaró al arquero, se lo quitó con un regate, pero vació su disparo de zurda por encima de la portería.La primera tarjeta del encuentro apareció al minuto 29, luego de una falta que cometió en media cancha Wesly Decas.Bien parado atrás, con dos líneas de cuatro, la escuadra felina esperó los tibios embates de los fronterizos.Al 44’ de tiempo corrido, los Pumas se quedaron con un hombre menos con la expulsión del autor del gol, Erick Torres, quien dio un pisotón en la espinilla a Eder Borelli, en una jugada aparatosa que el árbitro Juan Andrés Esquivel juzgó con el cartón rojo.Para el inicio de la parte complementaria Bravos hizo su primera modificación, salió el amonestado Wesly Decas y entró Carlos Ibargüen.Con la superioridad numérica, Bravos fue más ofensivo que Pumas, pero el recién ingresado I Ibargüen y Johan Arango desperdiciaron jugadas claras de gol, además de oportunas intervenciones del arquero Bernabé Magaña.Fue hasta el minuto 87, mediante la pena máxima, que Bravos encontró el empate con la anotación de Carlos Ibargüen.

