El delantero de 16 años, del equipo Soles, David Samaniego de la Rosa ha sido convocado para integrarse a la preselección de la Tercera División. La concentración se llevará a cabo del 4 al 9 de marzo de 2018, en Toluca Estado de México.Hace un par de semanas, la Federación Mexicana de Futbol llamó a la integración de la Selección de la Tercera División Profesional. Ciudad Juárez fue la primera escala donde comenzaron las actividades.El combinado está conformado por futbolistas menores, en las categorías 2002, 2003 2004, registrados en todos los clubes pertenecientes a esta división y que fueron parte del proceso de selección.“Fue una noticia muy agradable, que me hizo sentir orgulloso de lo que estoy haciendo; es una gran oportunidad que no debo desaprovechar, no se dan todos los días y voy muy entusiasmado a representar a Ciudad Juárez y a mi equipo Soles”, comentó el atacante.La búsqueda de esta preselección 2002 y menores concluyó el pasado martes 27 de febrero. La gira de detección e impulso de talento para conformar la Selección TDP, finalizó sus actividades en las instalaciones de la Nueva Casa del Futbol en Toluca, Estado de México.Tras realizar 14 jornadas de trabajo en 12 ciudades, un total de 52 Jugadores serán parte de la concentración que tendrá lugar del 4 al 9 de marzo en la capital mexiquense, en busca de la lista definitiva de 24 futbolistas. Los seleccionados fueron informados a través de sus clubes.“Me va dar mucho gusto representar la camiseta de México, demostrar las habilidades que he desarrollado estando en tercera división, tener fe, confianza, dar mi mayor esfuerzo y no dejar de trabajar por mis sueños”, dijo Samaniego.La plantilla final de la Selección TDP volverá a reunirse del lunes 26 de marzo al domingo 8 de abril (14 días) para disputar partidos amistosos ante rivales por confirmar.Un total de 345 Jugadores categoría 2002 y menores, integrantes de 98 diferentes clubes afiliados, fueron observados por el director técnico, Enrique Contreras Rebollo.

