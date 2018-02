Piden fans de Filadelfia a James se una a 76ers

Independence, Ohio— El súper astro de la NBA no ha visto los tres anuncios panorámicos en donde lo urgen para que se una al equipo de los 76ers, sin embargo, se siente halagado con la idea de que una ciudad quiera que juegue allí.“Es muy halagador”, dijo.Los tres anuncios fueron colocados este lunes en la transitada Carretera Interestatal 480, en las afueras de Cleveland, y cada uno contiene un mensaje pidiéndole a James que firme con los 76s en este verano, como agente libre.Los anuncios, que fueron pagados por una empresa de Chester, Pennsylvania, fueron inspirados en la película titulada “Tres Anuncios en las Afueras de Ebbing, Missouri”, que está nominada al Oscar.“Sin embargo, su objetivo es atraer a James para que se vaya a Filadelfia”.Aunque James no los ha visto porque no está en las rutas que toma desde su casa situada en Bath, Ohio, a la Quicken Loans Arena, el tres veces campeón quedó conmovido por la propuesta.“Es muy halagador que a mis 33 años y en mi décimo quinto año de carrera, existan equipos o personas –no quisiera decir equipos porque eso es una exageración– sino más bien personas, que quieren que juegue para su respectiva ciudad”, dijo.“Yo creo que eso es maravilloso”.El agradecimiento de James causó conmoción en las redes sociales, ya que los fanáticos de los 76s empezaron a soñar con lucir el número 23 en una de las camisetas del equipo.Las reglas de la NBA prohíben que los equipos se involucren en el reclutamiento de jugadores, sin embargo, no hay nada que detenga a los fanáticos para que hagan su propuesta.“Nos apasiona Filadelfia”, le comentó Asher Raphael, codirector general de Power Home Remodeling, la empresa que pagó los anuncios panorámicos, a CNN.“Tenemos una ciudad increíble. Es la mejor ciudad deportiva y es un maravilloso lugar para vivir. Creemos que los mejores atletas deberían jugar aquí”.Los 76ers visitarán este jueves por la noche a los Cavaliers.James puede optar por dar por terminado su contrato con Cleveland después de esta temporada y el súper astro puede ingresar al mercado de la agencia libre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.