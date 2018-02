Al rescate del orgullo

En el fondo del Grupo 5 con tres puntos, una deuda pendiente luego de dos pésimas actuaciones frente a Pumas UNAM (3-0) y Lobos BUAP (3-0), en las fechas tres y cuatro y precios de boletos al público en general por las nubes (175 pesos el más barato), los Bravos FC Juárez tratarán de finalizar esta noche de manera algo decorosa su participación en la Copa MX.Los fronterizos recibirán hoy, a las 19:30 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez a los Pumas, líderes del pelotón con seis unidades.Virtualmente eliminados de los octavos de final por segundo torneo consecutivo, los Bravos, quienes presentarán esta noche un cuadro alternativo, tienen sólo tres unidades y una diferencia de menos cuatro tantos.Para aspirar a la siguiente fase, necesitan de una goleada de cuatro o más anotaciones a costa de los universitarios.“Tenemos una espina clavada. Hemos hecho dos partidos no malos, sino terribles, de visitantes contra Pumas y contra Lobos, nos hemos visto muy mal”, declaró Miguel de Jesús Fuentes, timonel del FC Juárez. Por ello, Fuentes Razo afirmó que los futbolistas del FC Juárez que verán acción esta noche, entrarán a la cancha conscientes de ello.“Tienen en la cabeza que estamos en una deuda, primero, con nosotros mismos, muy grande, de funcionamiento y de esfuerzo. Después, con la afición, que es en casa, contra un rival muy importante y tenemos que hacer un gran partido”, expuso.El timonel comentó que el objetivo principal del conjunto es la liga y adelantó que esta noche jugarán los futbolistas que no han visto acción en la liga y convocará a los jóvenes Samuel Palacios, Javier Nevárez y Omar Flores, quienes saldrán a la banca y podrían jugar.“Y terminar este compromiso con la mejor actitud y tratando de rescatar el prestigio del club siempre. Va a ser un partido complicado, vamos a jugar para ganarlo, sin embargo, sabemos que lo más importante es la liga”, expuso.Acerca de las posiciones en el grupo comentó que con un triunfo de Bravos hoy, los tres equipos empatarían con seis puntos. “Sin embargo, la diferencia de goles es pesada. Está la posibilidad de que podamos meter cuatro goles, eso es una realidad, pero no va a ser fácil y buscaremos hacer un partido digno y, a la gente que venga, darle una satisfacción”, dijo.Tras la expulsión del portero Enrique Palos contra Tampico Madero en la liga, parecía que la oportunidad de jugar llegaría para Alan Sánchez, quien ha esperado por más de tres años, pero Fuentes optó por el ex arquero de Tigres.“Va a ir Palos de inicio y Alan estará ahí esperando, ojalá no pase nada”, comentó.En los casos de Aarón Gómez y Eder Borelli, señaló que los dos están considerados para este partido.Respecto a Pumas supuso que saldrá con dos o tres jóvenes y los demás, serán jugadores de Primera División.“A pesar que no sean titulares son jugadores de mucho nombre, de mucho prestigio que tienen un recorrido en Primera División y esa es la diferencia. Inclusive, los mismos jóvenes de Pumas son jóvenes de Primera División”, manifestó.Juan Andrés Esquivel será el árbitro central del partido y tendrá a Luis Sandoval y a Enedina Caudillo como asistentes uno y dos. Juan Ramírez será el cuarto oficial.

