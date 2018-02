Con el respaldo de numerosos propietarios de la NFL, el comisionado Roger Goodell está preparado para subir el tono de su pleito legal con Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas y una de las personas con mayor influencia en la liga, ordenándole pagar millones de dólares por sus esfuerzos por frustrar las negociaciones destinadas a renovar el contrato de Goodell y por su abierta defensa de un jugador estrella que fue suspendido, de acuerdo con cinco funcionarios de la liga que tienen conocimiento directo de la situación, informó The New York Times.El castigo será dado a conocer en las próximas semanas por Goodell, quien declarará que el comportamiento de Jones perjudicó a la liga, en la cual rara vez se exhiben indicios tan evidentes de animosidad entre los propietarios y la dirección. Goodell se ha mostrado renuente a ser visto como alguien que toma represalias por la forma en que Jones intentó sabotear sus pláticas contractuales, pero varios dueños lo exhortaron a imponer las sanciones por considerar que el propietario de los Vaqueros había cruzado una línea invisible al amenazar a sus colegas.En noviembre, Jones contrató al abogado David Boies y se dijo preparado para demandar a los seis dueños que integran el comité de compensación de la liga, el cual llevaba meses dedicado a ampliar el contrato de Goodell. Además Jones ha cabildeado abiertamente a fin de que no se castigue al corredor Ezekiel Elliott, presuntamente intentando asimismo influir en los funcionarios de la liga que están decidiendo su caso. Antes de empezar la temporada la liga suspendió durante seis partidos a Elliott a raíz de que la NFL investigó acusaciones sobre violencia doméstica.A Jones se le ordenará pagar los honorarios legales que el comité tuvo al defenderse, así como los gastos legales en los que la NFL incurrió al defender su decisión de suspender a Elliott.Un vocero de los Vaquero dijo que el equipo no tenía conocimiento sobre las inminentes sanciones ni haría declaraciones inmediatas. Un vocero de la NFL señaló que no había comentarios por parte de la liga.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.