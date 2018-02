Llegan Pumas 'muy fieras'

Dispuestos a proponer y a ganar esta noche contra Bravos FC Juárez, asegurar su pase a los octavos de final de la Copa MX y, aprovechar el partido para salir de la racha de tres juegos sin triunfo –dos reveses y un empate- en la Liga MX, los Pumas de la UNAM, líderes en el Grupo 5, en la Copa MX, con seis puntos, llegaron ayer por la tarde a esta ciudad,Una vez en la sala de espera del Aeropuerto Abraham González, los futbolistas del conjunto auriazul fueron recibidos por una treintena de aficionados de la escuadra capitalina quienes llevaron sus playeras, se tomaron fotos con sus ídolos y les pidieron autógrafos.David Patiño, director técnico del conjunto del Pedregal, no dio nada por sentado y afirmó que su equipo aún no tiene la calificación asegurada a la fase de los mejores 16 escuadras.“No, todavía nos falta este partido, hay que asegurarla –la calificación–. Es un partido importante para nosotros”, manifestó.Patiño Oviedo afirmó que conoce bien a los Bravos y al entrenador Miguel de Jesús Fuentes.“Le tengo un gran respeto a la institución, a su equipo, a toda la plantilla y a su entrenador, los conozco bien y, bueno, qué más puedo decir, vamos a jugarles con una intención clara de hacer un buen juego y ganarlo”, expuso.Pumas UNAM, que en la fecha cinco goleó cuatro a uno a Lobos BUAP, la semana anterior, trae en sus filas a jugadores del primer equipo como los argentinos Mauro Formica y Matías ‘Chavo’ Alustiza –quienes no ofrecieron declaraciones a la prensa- y Josecarlos Van Rankin.Igualmente, vino con jugadores con roce y experiencia en el máximo circuito del futbol mexicano e incluso en el extranjero como Néstor ‘Avión’ Calderón y Erick ‘Cubo’ Torres –ex de Chivas Rayadas del Guadalajara y del Houston Dynamo en la MLS-.Torres, comentó que no podía hacer declaraciones.“Venimos con una combinación de jugadores, algunos jóvenes y otros con experiencia”, indicó el timonel.Patiño, quien se formó como jugador en las divisiones inferiores de los Pumas, camiseta que vistió en Primera División, enfatizó que el triunfo siempre es una premisa de los felinos.“Cuando entramos a una cancha de futbol es la intención, siempre”, manifestó.Resaltó que, desde su llegada a la dirección técnica del conjunto, ha tratado de imprimir el sello y la mística de UNAM al juego de la escuadra felina.“Digo, en la intención, sobre todo, en las ideas, en los valores del equipo, tanto deportivos como filosóficos y, afortunadamente, en los resultados, a pesar de la rachita no positiva que tenemos desde hace tres partidos, en liga”, manifestó.Patiño adelantó que el juego contra Bravos resultará equilibrado, con ambos cuadros en busca de la victoria.

