Ciudad de México— Con la serie casi liquidada ante el Saprissa, el América busca sumar en lo emocional de cara al Clásico.El 5-1 de la ida de los Octavos de Final hace que la vuelta parezca un mero trámite. Por supuesto que al interior de Coapa rechazan cualquier exceso de confianza, así que reconocen lo benéfica que sería otra victoria de cara a la visita a las Chivas.“Muy importante, todos los partidos que se ganan son importantes y queremos hacer crecer esa confianza que conseguimos hasta ahora por los partidos que hicimos, con buen futbol, hay que seguir así”, dijo el volante exterior Cecilio Domínguez.El paraguayo es uno de los futbolistas que repite del juego de ida. De ser suplente de Diego Lainez el torneo anterior hoy ha recuperado la confianza de Miguel Herrera y responde con el desequilibrio en la ofensiva y con goles.Cecilio acepta su rol, incluso si tiene que ir a la banca o a la tribuna por las rotaciones.“Realmente cuando comenzó esto todo jugador quiere estar en la cancha, costó un poco, pero después creo que nos apoyamos entre todos, hablamos de esto y creo que hoy en día lo aceptamos, es para el bien del equipo y tenemos variantes, sabemos sobrellevar esta situación”, dijo.Durante la pretemporada, tanto Miguel Herrera como el presidente deportivo Santiago Baños charlaron con Cecilio para exponerle lo necesario que era para el equipo, lo importante que era para la plantilla.“Primero en el trabajo, creo que es la base del éxito, así que es primero eso y después la confianza, realmente sentí mucho el apoyo de todos y gracias a Dios he trabajado bien y he hecho bien las cosas”, mencionó el futbolista, quien hoy goza de los frutos de ese compromiso.HOY POR TVChivas vs Cibao6:00 p.m. / Fox Sports 2América vs Saprissa8:00 p.m. / Fox Sports 2

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.