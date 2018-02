El equipo de basquetbol varonil de UTEP tendrá una semana crucial en sus aspiraciones para obtener un boleto al Torneo de la Conferencia USA, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo en Frisco, Texas.A ese torneo califican 12 de los 14 equipos que forman la liga, y en este momento los Mineros ocupan el lugar 12 de la tabla con un récord en partidos de conferencia de 5 ganados y 11 perdidos (10-18 en general). En el lugar 13 se ubican los Búhos de Rice con marca de 3-13 en la liga y 6-23 en toda la temporada. El pasado 30 de diciembre UTEP venció a Rice 80-62 en el Don Haskins.De esta manera, UTEP tiene ventaja de dos juegos sobre Rice. Para asegurar el sitio 12, o incluso mejorar en la clasificación, los Mineros tendrán que ganar como visitantes.‘Tengo confianza’, dijo Phil Johnson, entrenador interino del equipo. ‘Creo que superar los obstáculos contra Charlotte fue grandioso porque no jugamos muy bien, pero hicimos lo suficientemente para ganar por un punto. Tuvimos una gran jugada de último segundo para ganarlo. Eso nos dio algo de confianza para jugar como visitantes. Creo que nuestros muchachos irán a jugar. Tenemos confianza. Me sorprenderé bastante si no jugamos bien en ambos partidos esta semana.’De ganar el jueves, los Mineros asegurarán un lugar en el Torneo de la C-USA, pues se pondrían a tres juegos de ventaja de los Búhos y con un partido por disputar para ambos. Al mismo tiempo, Rice quedaría eliminado, junto con los 49s de Charlotte, equipo que de hecho ya no tiene posibilidades de calificar.Pero, si el jueves UTEP pierde con Rice, entonces la diferencia a favor de los Mineros será solamente de un juego, por lo que ese lugar 12 se tendría que definir el próximo sábado, cuando de por terminada la acción de la temporada regular en casa de los Mean Green de North Texas, que ocupan el séptimo lugar con un récord de temporada de 14 ganados y 15 perdidos y 7-9 en partidos de la conferencia.

