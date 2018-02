Se une a la tribu

Dispuesto a contribuir a la causa indígena con su repertorio de pitcheadas que incluye una recta bien colocada de 94 millas, un efectivo slider y un cutter –recta cortada– y, a ganar juegos para Ciudad Juárez, el pitcher sonorense Luis Fernando Miranda, el mejor lanzador de la Liga Mexicana de Invierno, el año anterior, con los Diablos Rojos del México, es la más reciente adquisición de la escuadra fronteriza.Miranda llega a los Indios de Ciudad Juárez con el primer lugar en juegos ganados con cinco –junto a Ariel Gracia de los Guerreros de Oaxaca- y en carreras limpias admitidas con un porcentaje de 2.01.También, con el segundo lugar en ponches junto a Gracia con 47, ambos detrás de Rogelio Martínez, de Toros Bravos de Moroleón, quien recetó 51 chocolates, como cartas credenciales en la referida justa.Oriundo de Hermosillo, Sonora, donde nació el cinco de septiembre de 1994, el pitcher derecho de 23 años, 1.82 metros y 107 kilogramos, se comprometió a dejarlo todo sobre el montículo en cada una de sus salidas.“Denlo por seguro que yo siempre voy a estar ahí peleando por dar el máximo, en cada juego, en cada partido. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda y ayudar al equipo más que nada y ayudar a ganar los juegos, que es lo que se necesita para llegar a playoffs y ya en playoffs seguir avanzando juego por juego”, expuso.Para ello, destacó que viene bien en el aspecto físico.“Vengo bien físicamente, vengo sano y gracias a ellos –directivos de la Zona Uno- que me contactaron y me ofrecieron esta oportunidad de venir para acá”, expuso.Miranda, quien vistió la franela de los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana, después fue firmado por los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas, militó en sucursales de esa organización, y fue parte de los Naranjeros de Hermosillo, en la Liga Mexicana del Pacífico, sabe del potencial de los Indios en el estatal de beisbol.“Me han comentado que es un equipo muy bueno, muy competitivo, entonces, he venido para acá también a competir con todos los jugadores. Me gustaría conocerlos ya y que ya comience la temporada para poder jugar con ellos”, expuso.Igualmente conoce el deseo que tienen los aficionados por ver conquistar la corona a su equipo, el cual, los Indios no consiguen desde el año 2000 cuando derrotaron en la final a los Dorados de Chihuahua.“Para eso me trajeron. Yo vengo a dar el cien por ciento en cada juego y tratar de ganar los juegos”, reiteró.Luis Fernando, quien comentó que la directiva de la Zona Uno le ofreció venir como abridor, espera que los aficionados lo reciban bien.“Espero que me reciban con un gran afecto, les mando un saludo de mi parte y espero que estén ahí en los juegos para apoyar al equipo y dar el máximo”, afirmó.Miranda une su nombre a los de Luis Enrique Rodríguez, José Luis Castillo y José María Pazos como los nuevos brazos en el staff de pitcheo de la tribu para el venidero campeonato estatal 2018 que iniciará el 17 de mayo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.