A sellar boleto

Monterrey.- Tigres buscará finiquitar hoy su pase a la siguiente ronda de la Concachampions en casa, luego del empate ante el Herediano, sin embargo Ricardo Ferretti aseguró que no será un partido fácil por lo que ante todo mostrarán respeto y humildad al rival.“Espero que sigamos ganando, tenemos que respetar al equipo que nos toca no menospreciar a nadie y con mucha humildad y seriedad enfrentar el partido”.Ante las críticas que recibió Nahuel Guzmán por el error en el segundo gol, el ‘Tuca’ negó que fuera su culpa, pues el jugador del Herediano supo aprovechar la oportunidad.“En los últimos minutos por poco nos empatan y cuántas oportunidades tuvimos de hacer le tercer gol y cómo no lo metimos el rival se deja ir con todo, al fin y al cabo perder por dos tres o cuatro da igual. Yo no veo un error de Nahuel, veo un golazo del muchacho la verdad hasta lo aplaudí. Fue un gran acierto de él, es un jugadorazo y salvó al equipo del descenso y quiere hacer algo así”.Entiende ‘Tuca’ molestia de EnnerLa molestia de Enner Valencia por las rotaciones de Ricardo Ferretti en el cuadro titular son entendibles por el DT felino.El ‘Tuca’ comentó ayer en Zuazua que si fuera lo contrario, es decir, que Valencia no se molestara por jugar, ahí si podría mal interpretarse.“Hay varias formas: si tú pones a un jugador, nunca te pregunta por qué me pones, y debe de estar molesto cuando yo no lo pongo. Me preocuparía si no estuvieran molestos porque no juegan porque ahí estarían en un estado de confort”, dijo el timonel.“Valencia contestó a ustedes bastante bien, no hay por dónde querer hacer más grandes las cosas”.Sobre el partido de hoy, Ferretti dijo que es probable que rote de nuevo el plantel.“Es posible, porque jugamos el sábado pasado y voy a analizar con Hugo (Hernández) a qué jugadores utilizar y como tengo jugadores de calidad, no me causa ningún problema que si pongo a mengano o a ciclano, son jugadores de primer nivel”, comentó.Xolos, sin confianzaPese a tener ventaja de un gol, Xolos de Tijuana no se confía ante Motagua para el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones. Ante las lesiones que ha presentado el plantel, Mateus Gonçalves ha recibido la oportunidad del técnico, misma que espera seguir aprovechando.“Me siento muy bien, me siento con confianza. Desde que llegó el profe me ha dado la confianza y libertad. Me siento contento y tranquilo”, dijo el jugador.El mediocampista será uno de los titulares para enfrentar al Motagua y en quien podría recaer la responsabilidad ofensiva.“Desde que llegué, la meta era consolidarme en Primera División y poco a poco vamos trabajando, esperando la oportunidad, se ha presentado y contento con ayudar al equipo y a mis compañeros”, mencionó.Para Gonçalves disputar la Concacaf es de vital importancia, pues reconoce que es una vitrina internacional. Asimismo, señaló que la liga hondureña ha demostrado ser competitiva, por lo que deberán poner mucha atención ante las Águilas Azules.