Se transforma la Davis en Mundial de tenis

Londres.- La Copa Davis podría transformarse en la Copa Mundial de Tenis, una competición de una semana en una sede única y en la que participarán 18 países, una renovación total del torneo internacional por equipos en el tenis de hombres.Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray se encuentran en las grandes estrellas que reaccionaron a favor de la creación de un torneo al final de la temporada, a partir de 2019, con una bolsa de 20 millones de dólares.El torneo fue concebido en conjunto con el grupo inversionista Kosmos, del futbolista Gerard Piqué, en una sociedad de cerca de 3,000 millones de dólares por 25 años.La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) indicó que ha respaldado de forma unánime la propuesta.“Creemos que el cambio que queremos hará que el torneo sea más atractivo y tangible para los jugadores más destacados”, dijo David Haggerty, el presidente de la ITF, a The Associated Press ayer.Creada en 1990, la Copa Davis ha perdido jerarquía dentro de un apretado calendario deportivo en años recientes al sufrir las ausencias de los tenistas de mayor relieve.La Copa Mundial de Tenis se jugaría a lo largo de siete días en la semana en que suele disputarse la final de las Davis, en lugar de los cuatro fines de semana repartidos febrero, julio, septiembre y noviembre. Constaría de un formato de round-robin, seguido de una etapa de eliminación directa de cuartos de final. Cada serie consistiría de dos partidos en sencillos y uno en dobles.Un total de 16 equipos clasificarían automáticamente para las finales y dos más serían elegidos.“En noviembre de 2018, los tenistas sabrán quiénes podrán jugar en noviembre de 2019 y podrán tomar eso en cuenta para sus planes, viajes y darle prioridad”, dijo Haggerty en una entrevista telefónica. “Ahora, sabrás dónde será tu primera eliminatoria, pero no tendrás la seguridad de una segunda eliminatoria. Quizás no sepas la superficie”.“Habrán ciertas incertidumbres y esto dará cierta claridad para que uno se pueda comprometer a jugar”, añadió.Piqué ha sido el motor de la metamorfosis. El astro del Barcelona y la selección española se encargó de hacer una presentación formal de su proyecto ante la junta directiva de la ITF en Barcelona el sábado, unas horas de disputar un partido con su club en la Liga española.

