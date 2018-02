Integrante de una familia de deportistas, desde los seis años, Cecilia Ríos acompañó a su madre a los juegos de voleibol, viajó constantemente de una ciudad a otra del país y atrapada por la red y la pelota, comenzó su carrera en las canchas, en equipos infantiles, en su natal Ciudad Victoria, Tamaulipas.Campeona universitaria estatal con Adelitas UACH, en sala y playa, Ríos Guevara, banda de 1.78 metros y 25 años, recordó cómo se dio su primer contacto con el deporte de sus amores.“Mientras yo todavía estaba chiquita, mi papá seguía jugando –basquetbol- y mi mamá era la que me cuidaba, entonces, a donde me llevaba era al voleibol. Me empezó a inculcar ese deporte, me empezó a gustar el compañerismo y siempre han existido muchos torneos de niñas chiquitas”, relató.‘Empujada’ por el ejemplo de su mamá, Ríos Guevara inició así un vertiginoso andar en el voleibol y, a los 13 años vistió por primera vez la camiseta de México.“Me gustó mucho desde un principio el viajar, el conocer. En otros deportes, las competencias empiezan más grandes, yo inicié a los seis años, ya a esa edad ya andaba conociendo muchas partes de la república y era lo que más me gustaba”, destacó.A la vez, los resultados en la duela se dieron, por lo que optó por no buscar más y se quedó en esta disciplina.El rápido desarrollo y crecimiento que experimentó como voleibolista hizo que llegara el primer llamado al tricolor.“La verdad, uno como cualquier deportista siempre quiere llegar a la selección, entonces, sí, pienso que fue bastante rápido y estoy muy orgullosa y muy contenta de eso y más que nada, mantenerme. Eso es lo difícil”, expuso.Con 12 años como seleccionada nacional y un cúmulo de eventos internacionales con la playera tricolor, Cecilia tiene dos asignaturas pendientes por cumplir en su carrera: representar a México en unos Juegos Olímpicos y jugar en el extranjero.“Hasta ahorita lo único que me hace falta es jugar Juegos Olímpicos, ya tengo panamericanos, centroamericanos, mundiales, norcecas, copas panamericanas. Lo que me hace falta, la verdad, es jugar profesional. Es algo que me llamaría mucho la atención y me gustaría que se diera este año o el próximo o cuando se me dé la oportunidad, aprovecharla”, expuso.En tanto ese momento llega y después que los dos últimos años se dedicó al voly playero, éste se enfocará y dedicará más al de sala, pues así pinta el calendario.Ríos tiene en puerta trascendentales justas como Juegos Centroamericanos, un Mundial, la Copa Panamericana y un Norceca.“Estoy muy motivada para jugar todos esos eventos y, al igual que mis compañeras esperemos tener buenos resultados”, apuntó.A nivel universitario y con dos años con la playera de las Adelitas, con quienes ha conquistado un par de medallas de oro en Universiadas Nacionales en playa, así como una de plata y una de bronce en sala, Ríos quiere aumentar la cosecha de medallas, este año, en Toluca, Estado de México.“Esperemos continuar con la misma tradición en voleibol de playa y aumentar una vez más en voleibol de sala. Creo que tenemos muy buen equipo, somos fuertes a nivel nacional y esperemos que se den buenos resultados”, expuso.