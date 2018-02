Frenan Espuelas mala racha

Cleveland, Ohio.- LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos, Danny Green aportó otros 22 y las Espuelas de San Antonio cerraron su gira anual del “rodeo” al vencer ayer 110-94 a los Cavaliers de Cleveland para quebrar una racha de cuatro derrotas.Green, quien se ausentó de la derrota del viernes en Denver debido a una intoxicación por alimentos, entró como reserva por primera vez en 49 partidos esta temporada. Encestó cinco triples para complementar el dominante juego interior de Aldridge. Dejounte Murray añadió 13 tantos y nueve rebotes por San Antonio, un equipo que no está acostumbrado a las turbulencias.Pero las Espuelas no han sido los mismos en fechas recientes, además de no contar con el estelar Kawhi Leonard. Perdieron seis de siete y cuatro en fila durante una gira (debido a que su arena alberga cada año un evento de rodeo) que a menudo el coach Gregg Popovich utiliza como un trampolín hacia la postemporada.LeBron James terminó con 33 unidades, 13 rebotes y nueve asistencias por los Cavaliers, que colocaron su marca en 3-2 luego de alterar dramáticamente su plantel con tres canjes.Cleveland estaba a dos puntos después de tres cuartos, pero las Espuelas anotaron los 10 primeros tantos del último período y realizaron todas las jugadas necesarias en la recta final para quedarse con un impresionante triunfo.Pistones 98, Hornets 114Charlotte, Carolina del Norte.- Dwight Howard sumó 17 puntos y 12 rebotes, Kemba Walker añadió 17 unidades y los Hornets de Charlotte vencieron 114-98 a los Pistones de Detroit en su mejor racha de la temporada con cuatro victorias seguidas.Los Hornets mejoraron su marca a 27-33 mientras tratan de apoderarse del octavo lugar de la Conferencia del Este y un sitio en los playoffs. Los Pistones registran 28 triunfos, y hay ocho equipos en la conferencia con al menos 31 victorias.Siete jugadores de Charlotte aportaron doble dígito en puntos, y los suplentes de los Hornets superaron 51-28 a los de Detroit.Blake Griffin lideró el ataque de los Pistones con 20 tantos al acertar 10 de 18 tiros de campo, mientras que Andre Drummond terminó con 14 unidades y 14 tableros. Detroit ha perdido cinco de sus últimos seis juegos.Los Hornets aprovecharon una racha de 14 puntos sin respuesta que fue encabezada completamente por sus jugadores de la banca, para superar a Detroit 38-27 en el segundo período. En ese lapso, Frank Kaminsky anotó seis tantos y el pivote Cody Zeller y Traveon Graham agregaron cuatro cada uno. Los tres jugadores son suplentes.Pelícanos 123, Bucks 121, TEMilwaukee, Wisconsin.- Jrue Holiday logró su mejor anotación de la campaña con 36 puntos, 28 de ellos en la segunda mitad, y llevó a los Pelícanos de Nueva Orleans a una victoria 123-121 sobre los Bucks de Milwaukee en tiempo extra.Holiday añadió nueve rebotes y seis asistencias por Nueva Orleans, que se aferró a su quinto triunfo consecutivo –su racha más larga de la temporada– luego de que el triple de Jason Terry llegó después de que había expirado el reloj.Anthony Davis, quien inició la jornada como tercero de la Liga en puntos (27.7 puntos por encuentro), añadió 27 unidades y 13 tableros.Los Pelícanps estuvieron abajo por 18 tantos a inicios de la segunda mitad pero superaron a Milwaukee 38-19 en el tercer período.Khris Middleton anotó 25 puntos por los Bucks. Giannis Antetokounmpo, el segundo mayor anotador de la NBA (27.8) y Eric Bledsoe añadieron 20 tantos cada uno pero los Bucks cayeron por apenas la cuarta ocasión en sus últimos 14 partidos y colocaron su marca histórica en 9-26 ante Nueva Orleans.Rajon Rondo consiguió la jugada del partido al encestar un triple mientras expiraba el reloj de disparo, dándole a los Pelicans ventaja de 123-119 con 1:25 por jugar en el tiempo extra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.