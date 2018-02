Inspirados Mineros en Noche de Seniors

Phil Johnson, entrenador interino del equipo de basquetbol de UTEP, dijo sentirse orgulloso de los jugadores, luego del triunfo conseguido en la ‘Noche de los Senior’ sobre Southern Miss, y que los puso más cerca de asegurar un lugar en el Torneo de la Conferencia USA.‘En verdad estoy orgulloso de nuestros chicos’, dijo Johnson. ‘La Noche de los Seniors significó mucho para ellos. Lo mencionaron mucho el día previo, y el mismo día del juego. No querían irse con una derrota en la Noche los Seniors. Los aficionados estuvieron geniales. Fue una gran entrada, a pesar de nuestra temporada y fueron muy solidarios’.Los Mineros no tuvieron problemas para ganar el juego de principio a fin y al medio tiempo tenían una ventaja de 23 puntos, sin embargo el entrenador Johnson no se sentía seguro con la victoria, pues hace poco más de una semana le ganaban a Charlotte por 22 puntos en la primera mitad, fueron alcanzados y superados en la segunda parte y sacar apuradamente la victoria en los últimos segundos.‘Nosotros defendimos. En la segunda mitad ellos arrancaron un poco bien. Con la temporada que hemos tenido, todavía estaba preocupado con seis minutos (restantes) estando arriba por 25. Realmente lo estaba. La mayoría de los entrenadores se sientan allí y se relajan y piensan en dónde van a cenar. Pero estaba preocupado hasta la marca de los dos minutos cuando sacamos a Omega y lo terminamos’.Jake Flaggert, Keith Frazier, Omega Harris y Matt Willms fueron los seniors que jugaron su último partido para los Mineros en el Don Haskins.Harris anotó once puntos en la segunda mitad, Willms sumó ocho rebotes y dos tiros bloqueados, mientras que Flaggert hizo bueno un tiro de tres puntos. A ellos se sumaron Evan Gilyard encestó 7 de 11 intentos de tiros al aro y anotó los siete tiros libres que tuvo, a lo que añadió dos robos. Isiah Osborne también tuvo dos rebotes y colaboró con 15 puntos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.