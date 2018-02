Abre sus puertas Escuela Taurina

Aficionado práctico a la ‘fiesta brava’ desde los ocho años y propietario de un rancho con toros bravos, Carlos Portillo pretende que los niños y jóvenes de ambos lados de la frontera, le entren al ruedo y como él, sientan la pasión por el toreo.Por ello, decidió crear y abrir la ‘Escuela Taurina Puerta Grande’ de Ciudad Juárez y El Paso.“Es lo que traigo adentro, la espinita, la escuelita, quiero que venga la gente, los ‘chavalitos’, los que quieran venir, no se las va a cobrar ni un ‘cinco’, lo hacemos por la afición, no por negocio. La finalidad es ver si sacamos unos dos, tres, torerillos o torerillas”, declaró.Dentro de los planes que tiene la academia, Portillo comentó que, por lo pronto, las clases teórico- prácticas serán impartidas en sus instalaciones ubicadas en Calle Chamula 6220, en la Colonia Azteca.También, planea la construcción en un plazo de un año de un cortijo en Manuel Gómez Morín y Avenida Las Torres y traer novillos de otras ciudades del país a esta frontera.“Queremos que siga la tauromaquia, que no se opaque, en la Plaza Balderas nos dan una o dos corridas al año, pues ni sabor le tomamos”, señaló.Comentó que la academia acepta a niños de cinco años en adelante, quienes dijo, deberán ser acompañados por su papá o su mamá durante las clases y serán evaluados cada tres meses.José Guadalupe ‘Lupillo’ de la Fuente, ex integrante de la cuadrilla de los Niños Toreros de Monterrey y quien actuó como novillero en la Monumental Plaza de Toros México, es el instructor de la academia y comentó que pondrá todo su empeño para formar a niños y jóvenes en este difícil oficio.“Voy a tratar de echarle los kilos para sacar esto adelante y espero en no muy lejano tiempo tener a la primera alumna que se tiene aquí en la escuela, que es Gloria Prado. Pienso que en unos tres meses la puedo tener lista para que empiece a pegarle pases a alguna becerrita y, de ahí, arrancar”, comentó.De la Fuente Segovia, quien perteneció a la Escuela Alberto Balderas y fungió como apoderado de Felipe Morales, Sergio Valenzuela y Martín Gómez, reiteró su compromiso para que la academia funcione.“Me siento comprometido a echarle muchas ganas y echar a volar esto, que crezca en poco tiempo”, dijo.En su rol de apoderado y hacedor de novilleros, debutó a Valenzuela en la Plaza de Toros La Seguirilla y, en una temporada de diez novilladas, toreó cinco.De la Fuente llevó a Morales a torear 18 novilladas en un lapso de ocho meses y a Gómez le arregló ocho novilladas en un año.La escuela ya tiene a su primera alumna inscrita: Ana Gloria Prado, de 12 años, quien es ocho veces campeona nacional de barriles y desea ser rejoneadora.“Quiero aprender a torear y a rejonear. Desde que tengo memoria siempre me ha gustado –el toreo- a por mi abuelo –Alfonso Prado-”, expresó.De la Fuente comentó que de entrada, le enseñará lo básico a Ana Gloria como mover los brazos, caminar y reponer terreno.Las clases en la academia iniciarán hoy, en horarios por definir.

