Se retira David Harris después de 11 temporadas

El ‘Hitman’ ejecutó su último tacleo.El exapoyador de los Jets de Nueva York, David Harris, segundo en la lista de tacleos de carrera del equipo, se retiró tras 11 temporadas en la NFL. Harris dio la noticia en un comunicado que fue dado a conocer en Twitter por sus agentes.“Después de 11 años de haber jugado el mejor deporte de equipo en su más alto nivel”, según escribió Harris, “Es tiempo ya de anunciar mi retiro de la NFL”.Siempre subestimado y mostrando gran humildad fuera del campo, Harris era una intensa presencia dentro del emparrillado –ganándose el apodo de “el Hitman” (el mercenario) por su afición a castigar a los portadores de balones.Pasó sus primeras 10 temporadas con los Jets, quienes lo seleccionaron en la segunda ronda del Draft salido de Michigan en el 2007. Harris fue sorprendentemente liberado por Nueva York el pasado junio y firmó un contrato a dos años con el equipo rival de la AFC del Este, Nueva Inglaterra, unas semanas después.Harris, de 34 años, era en su mayor parte un jugador de poca presencia con los Patriotas, participando en tan sólo 10 partidos de temporada regular, y no jugó en ninguno de los partidos de postemporada, incluyendo el Super Bowl contra Filadelfia.La jubilación de Harris les ahorrará a los Patriotas 2.1 millones de dólares en su tope salarial para la próxima temporada.Sin embargo dejó su marca con los Jets, encabezando al equipo en tacleos en nueve de sus 10 temporadas con ellos. Harris también era un líder en los vestidores quien se mostraba firme en conducir al equipo por medio del ejemplo con una incuestionable ética laboral en vez de con simples palabras.“Los jugadores como David Harris no los encuentra uno con frecuencia”, según dijo el entrenador de los Jets Todd Bowles en un comunicado posteado en el sitio web del equipo. “Él es uno de los mejores jugadores y personas que jamás haya yo entrenado. No tengo otra cosa más que un gran respeto por él como persona y como líder. Él es todo un ejemplo de lo que uno quiere de un jugador. Me siento orgulloso de haberlo entrenado y le deseo lo mejor a él y a su familia”.La preferencia de Harris de mantenerse alejado de los reflectores en Nueva York era algo poco común para un jugador de su nivel de habilidad y reconocimiento. Nunca buscó ganarse los halagos, pero Harris era reconocido por su estilo de juego en el campo por toda la liga. Fue nombrado como segundo alterno al Pro-Bowl tras las temporadas del 2009 –cuando también fue seleccionado al segundo equipo del All-Pro– y del 2011.

