Crece calvario de Cruz Azul

Torreón, Coahuila— Cruz Azul llegó a siete juegos consecutivos sin ganar en la Liga MX, tras caer 2-0 ante Santos Laguna, equipo que empató al América en puntos en la cima del Clausura 2018.Una vez más el equipo de Pedro Caixinha, eliminado de la Copa a media semana, dejó claro que no tiene idea de juego, le cuesta generar futbol ofensivo y en la defensa tiene carencias a la marca; combinación que tiene al plantel en el lugar 15 de la tabla con ocho unidades.Para la visita al Estadio Corona los celestes dieron una cara aceptable en el primer tiempo, donde parecía que al paso de los minutos iban a llegar a un punto óptimo para salir con un resultado positivo, misma historia para Santos.La diferencia fue que para el complemento, cuando llegaron los goles, los Guerreros ya estaban enchufados, de hecho habían dado muestras hasta en el primer lapso, con un remate de Julio Furch que se fue al poste.Por parte de los celestes las ocasiones más claras en el campo fue un mano a mano que perdió Martín Cauteruccio ante Jonathan Orozco y un disparo de Ángel Mena que desvió el arquero santista, no más.El marcador se abrió al minuto 58 por conducto de Jesús Isijara, quien mandó un centro al área rival que no remató ninguno de sus compañeros ni despejó la defensa cementera y así, tras una tardía reacción de Jesús Corona, la pelota se metió a las redes.La cuenta se completó al 77' gracias a Djaniny Tavares, atento para empujar un rechace del meta cruzazulino y ante la pasividad de la defensa rival, que se quedó estática.A Cruz Azul y Caixinha les quedan ocho jornadas para recomponer el rumbo o regresar a las andadas de no avanzar a la Liguilla.

