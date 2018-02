Agarrado de la victoria

Cuando parecía que se caía del toro Crismson King, Tyler Bingham se aferró con todas sus fuerzas a la reata en el último momento y recobró la posición para sumar los ocho segundos reglamentarios en la última ronda, sumar 86.50 puntos más y ganar de esa manera la edición número 13 de la competencia Casa Ford Tuff Hedeman Bull Riding, celebrada anoche ante un lleno total en el Coliseo de El Paso.De los cuatro jinetes que llegaron a la final, solamente Tyler Bingham, de Honeyville, Utah, aguantó los ocho segundos y sumó puntos. JW Harris, cuatro veces campeón mundial, de Mullins, Texas, cronometró 4.07 segundos, le siguió Joe Frost, de Randlett, Utah, que se quedó muy cerca de pelear por el primer lugar, al cronometrar 7.45 segundos.En tercer lugar compitió Tyler y el último en probar suerte fue su hermano mayor, Tim, que llegó como primer lugar hasta la ronda con un total de 181 puntos, pero que en su tercera monta no fue capaz de domar al toro Hellfire y registró 6.06 segundos.Tyler Bingham formó parte de la primera sección en la ronda inicial y en su primera monta sumó los ocho segundos sobre el lomo de Wet Willy y sumó 90 puntos, con lo que califició a la segunda fase en cuarto lugar. En esa etapa le tocó montar a Chaos Ghost, volvió a aguantar los ocho segundos y le dieron 89 puntos, para que se metiera a la etapa final con un total de 179 unidades.Su hermano mayor, Tim, calificó en quinto lugar a la segunda ronda. En la fase inicial fue parte de la tercera sección, montó a HD, logró los ocho segundos y sumó 89.50 puntos. En la segunda ronda le tocó hacer binomio con Karaoke, a quien le aguantó los ocho segundos para sumar 91.50 puntos más y calificar a la final en primer lugar con un total de 181 unidades.Joe Frost tuvo una muy buena monta en su primera oportunidad sobre el toro Savage Moves, y tras aguantar los ocho segundos sumó sus primeros 90 puntos de la noche, con los que avanzó en tercer lugar a la segunda ronda, etapa en la que montó a Top Line y sumó 89 puntos más, para llegar a la final con un total de 179.JW Harris fue el jinete que abrió la noche y lo hizo bien sobre Boomer. Su monta fue calificada con 87 puntos por parte de los jueces. Calificó en octavo lugar a la segunda fase, en la que sumó 90.50 unidades más al aguantarle los ocho segundos a Cadillac Jack y meterse a la final con un total de 179 puntos.Los dos mexicanos que tomaron parte en la competencia no salieron en su mejor noche. Francisco García, de Saltillo, montó Time To Shine y aguantó solamente 2.33 segundos, mientras que Héctor Lerma, de Chihuahua, registró 3.35 segundos en los lomos de Louisville Slugger.

