Salda cuentas

Oakland, California— Kevin Durant anotó 28 puntos para Golden State al mismo tiempo que vengaba una vergonzosa derrota en casa ante su ex equipo de Oklahoma City que tuvo lugar a principios de este mes, y otra como visitante en noviembre, conduciendo a los Warriors a vencer al Thunder 112-80 anoche.Stephen Curry agregó 21 puntos con cinco disparos de tres puntos, nueve rebotes, seis asistencias y tres robos de balón mientras que Golden State hacía una demostración del tipo de defensa que el entrenador Steve Kerr ha estado esperando de parte de los defensores del campeonato.Russell Westbrook obtuvo 15 puntos, 12 rebotes y siete asistencias para Oklahoma City, equipo que no logró llegar a la marca de los 100 puntos por primera vez en los últimos cinco partidos. El Thunder había anotado por lo menos 100 puntos en 14 de sus últimos 16 juegos.El tiro elevado de Durant tras un perfecto pase de Curry con 3:06 minutos restantes en el tercer cuarto puso a los Warriors arriba 75 a 66. Esa fue parte de la racha de 37-11 de Golden State que incluyó 30 puntos encestados en el transcurso de los últimos 8:48 minutos del tercer periodo —cuando Zaza Pachulia entró a la cancha para relevar a JaVale McGee.Magic 105, 76ers 116Filadelfia— Joel Embiid consiguió 28 puntos y 14 rebotes, y los 76ers de Filadelfia ampliaron a siete su racha de victorias, la más larga que han tenido esta campaña, al derrotar 116-105 al Magic de Orlando.Seis jugadores de Filadelfia terminaron con más de 10 puntos. Ben Simmons logró 17 unidades y siete asistencias, y el especialista en triples J.J. Redick aportó 16 tantos al acertar seis de ocho lanzamientos y un solo triple. Marco Belinelli logró 15 puntos, Robert Covington 12 y Dario Saric 11.Aaron Gordon fue el máximo encestador de Orlando con 20 puntos, incluidos cuatro triples, y logró siete rebotes así como siete asistencias. Evan Fournier consiguió 16 unidades, y el ex Sixer Nik Vucevic terminó con 15 tantos y nueve tableros para el Magic, que suma cinco descalabros al hilo.Filadelfia iba arriba 58-40 en el medio tiempo y 71-49 en el tercero cuando Orlado desató una ofensiva 11-2, coronada por un triple de Aaron Gordon que redujo la desventaja a 13 unidades.Celtics 121, Knicks 112Nueva York— Kyrie Irving encestó 31 puntos, recuperó nueve rebotes y repartió ocho asistencias, llevando a los Celtics de Boston a un triunfo por 121-112 ante los Knicks de Nueva York.Fue la segunda victoria de los Celtics en noches seguidas tras la pausa del Juego de Estrellas.Irving sumó 15 puntos en un sensacional tercer cuarto y luego colaboró con sus pases para que los Celtics rematasen en el último periodo.Jaylen Brown añadió 24 puntos, mientras que el dominicano Al Horford aportó 13 puntos con 11 rebotes por los Celtics.Trey Burke anotó 26 puntos al salir de la banca por los Knicks.Grizzlies 89, Heat 115Miami— Tyler Johnson anotó 23 puntos, cinco de sus compañeros lograron más de 10 unidades y el Heat de Miami puso fin a una racha de tres descalabros al vencer 115-89 a los Grizzlies de Memphis, que atraviesan un mal momento.Los Grizzlies acumulan nueve derrotas consecutivas, la peor racha en la campaña de la NBA, y fue su segundo revés en igual número de noches.Justise Winslow, del Heat, consiguió 17 unidades, su cifra más alta en la temporada. El sustituto Wayne Ellington acertó cinco de 10 triples y terminó con 15 tantos.Dwyane Wade, de Miami, que jugó apenas 18 minutos al meterse en líos por faltas, logró seis puntos. Sin embargo, el Heat, luchando para alcanzar la postemporada, logró alzarse con el triunfo apenas por segunda ocasión en los últimos 10 encuentros.Andrew Harrison anotó 17 puntos para los Grizzlies, que jugaron sin su mejor anotador, Tyreke Evans, a quien se efectuará el domingo por precaución una imagen de resonancia magnética debido a una lesión en las costillas del lado derecho.

