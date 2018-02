Quieren Coyotes cerrar fuerte

A pesar de estar fuera de toda posibilidad de avanzar a la postemporada, David Salas, jugador de los Coyotes de El Paso desde que el equipo se fundó en el 2016, dijo que ellos están motivados para cerrar fuerte este domingo en el último partido de los paseños como locales, así como en los siguientes dos fuera de casa, con lo que cerrarán su segunda temporada en la Major Arena Soccer League.El sábado anterior, los Coyotes perdieron ante los Soles de Sonora, y con la derrota dejaron ir cualquier posibilidad de calificar a los playoffs. A pesar, de eso, Salas prefiere ver el lado positivo del presente torneo, en el que lograron mucho más que en su primer año, en el que no sumaron una sola victoria.‘Pues mira, si lo vemos del lado positivo, creo que hemos hecho un gran papel, creo que se hizo mucho, mucho esfuerzo de todos los jugadores, de los profes, excepto que tuvimos algunos contratiempos, que no tuvimos entrenador, etcétera, pero gracias a Dios pudimos sacar más o menos el equipo adelante, todos los jugadores y el cuerpo técnico y para mi creo que se ha hecho un gran esfuerzo y una mejor temporada que la que tuvimos hace un año’, dijo Salas momentos antes de iniciar el entrenamiento vespertino en la cancha al aire libre que se localiza a espaldas del Coliseo de El Paso.-¿En lo personal qué te deja esta temporada?‘Me deja mucha experiencia. Igualmente un sabor de boca amargo porque tuvimos la oportunidad de llegar a playoffs, no lo logramos, pero creo que me siento satisfecho por haber logrado esta temporada mucho más de lo que hicimos la temporada pasada.’Salas, autor de 11 goles en la presente campaña, agregó que las desconcentraciones que tuvieron en varios partidos fue lo que acabó con sus aspiraciones de avanzar a la postemporada, pero eso no les quita la motivación de pelear para tener un buen cierre de torneo.‘Tuvimos desconcentraciones, que fue lo que nos mató, eso es lo que nos viene matando a veces al equipo, que no estamos concentrados, pero ese es el sabor amargo que me deja, que tuvimos la oportunidad de poder llegar a playoffs, no lo logramos, pero contentos por el equipo y tenemos que cerrar esta temporada bien aquí en casa con nuestra gente, de El Paso y Ciudad Juárez.’Finalmente, hizo una invitación a la afición de El Paso y Juárez para que mañana asistan al Coliseo a partir de las 5:00 pm, al partido contra Kansas Comets. ‘Necesitamos el apoyo de ellos para terminar aquí en casa y cerrar con un buen triunfo para toda la afición.’