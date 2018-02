Le sale caro al 'Chucky'

Eindhoven, Holanda— La Eredivisie le cobró caro al PSV su intento por salvar a Hirving Lozano.El “Chucky” será castigado cuatro partidos y no tres como lo había estipulado el Comité Disciplinario de la Liga holandesa luego de estudiar la apelación del conjunto granjero.El ex de Pachuca le propinó un codazo a Lucas Woudenberg, en el duelo de la Jornada 24 ante el Heerenveen, por lo cual fue expulsado.PSV podrá apelar el cuarto juego, pero no los tres que inicialmente sugirió el árbitro Dennis Higler, quien mostró la roja al mexicano.En caso de que el castigo quede intacto, Lozano se perderá los encuentros ante Feyenoord, Utrecht, Willem II y VVV Venlo, pero podrá volver a la actividad el 31 de marzo contra NAC Breda.“Lozano es un jugador hábil, al que echaremos muchísimo de menos, por lo que tendremos que armar un equipo sólido para compensar su ausencia. Formaremos una plantilla fuerte que sea capaz de obtener los tres puntos.“No estamos buscando excusas, sin embargo, creo que te encuentras con una situación como esta de vez en cuando y tenemos que lidiar con ella. Otro jugador ahora tendrá la oportunidad de brillar", dijo Phillip Cocu, DT del PSV.Para suplir la ausencia del "Chucky", Cocu podría tirar de elementos como Mauro Junior, Maximiliano Romero o Albert Gudmundsson.El estratega holandés espera que PSV enseñe una buena cara cuando mañana visite al Feyenoord.“Tenemos que mostrar fuerza mental y enfocarnos en nuestro juego. Es fácil decirlo, pero es complicado poner la teoría en práctica”, sentenció.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.