Intenta Cuadras volver a la élite

Los Ángeles— La derrota dejó de ser opción para el mexicano Carlos Cuadras (36-2-1, 27 KOs), si quiere mantenerse en la élite del boxeo y no regresar a las funciones pequeñas de las que le costó salir seis años.Cuadras se convirtió en campeón supermosca del CMB en mayo de 2014 al derrotar por decisión técnica a Srisaket Sor Rungvisai, quien cuatro años después, reina la división.Si bien las dos derrotas en la carrera del “Príncipe” Cuadras fueron ante rivales de alto calibre (Román González y Juan Francisco Estrada), Cuadras tiene prohibido perder este sábado por la noche ante el boricua McWilliams Arroyo (16-3,14 KOs), por el cetro plata de las 115 libras.“Mi mente está enfocada en ser campeón del mundo otra vez. En demostrar que la derrota con ‘Chocolatito’ González no me aniquiló como deportista ni la que tuve con el ‘Gallo’ Estrada. Soy un peleador comprometido con su legado y quiero el cinturón de nuevo”, comentó Cuadras.Su rival es el exolímpico McWilliams Arroyo, quien no pelea desde abril de 2016 cuando cayó por decisión unánime con Román González.Arroyo sin tener un gran nombre, puede ser un león rasurado para el mexicano pues su rapidez puso en aprietos a González, cuando dominaba el mundo del boxeo.“Entiendo que sus movimientos son veloces pero tengo la medicina para derrotarlo. Tengo plan A, plan B y todos los que se necesiten para derrotar a Arroyo”, señaló el “Príncipe”.Por su parte, el caribeño manifestó que hace tiempo dejó de temerle a los nombres y afirmó que sí complicó al “Chocolatito”, puede vencer a Cuadras.“Ya notaron la calidad de boxeo que tengo, saben de lo que soy capaz y espero arrancar una sorpresa en una cartelera que es una ventana para mí de nueva cuenta”, dijo Arroyo.Ante los problemas que vive su país tras el paso del huracán “María”, McWilliams quiere dar alegría a la Isla del Encanto.“Siempre he hecho todo por mi país. Las mayores satisfacciones han sido portando los colores de Puerto Rico. De a poco mi país se está recuperando y ojalá el triunfo el sábado sirva para inspirar.Durante la contingencia McWilliams colaboró en acciones de rescate como la transportación de víveres a comunidades desprotegidas.Frente a frenteCarlos McWilliamsCuadras vs ArroyoMéxico País Puerto Rico29 años Edad 33 añosDerecha Guardia Derecha5’ 4” (1.63 m) Estatura 5’4” (1.63 m)66” (1.68 m) Alcance 64” (1.63 m)36-2-1 Récord 16-3-0(KOs 27) (KOs 13)The ForumInglewood, California7:30 p.m. / HBO10:00 p.m. / Televisa

