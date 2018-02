Son osados guerreros

Los Angeles, California— Eran dos adolescentes en latitudes opuestas que aspiraban a tener una mejor vida.Srisaket recolectaba basura en las calles de Bangkok en Tailandia. Escogía los desperdicios de comida para cocinarlos y así tener algo que cenar, mientras que del otro lado del mundo, en Hermosillo, Sonora, Juan Francisco llegó a trabajar de ayudante de albañil y jardinero para ayudar a su familia adoptiva a salir adelante.E irónicamente, años después, ese par de historias chocarán arriba de un ring de boxeo.Srisaket Sor Rungvisai y el mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada se enfrentan por la supremacía de los Supermoscas, pues el asiático pondrá en juego el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Forum de Inglewood.“Es la pelea que he esperado por mucho tiempo. Un título que siempre he querido, y estoy seguro que lo vamos a ganar”, comentó Estrada, quien se quedó huérfano desde pequeño.“Fueron años difíciles, pero nunca nos rendimos. Estoy feliz de lo que he hecho en mi vida, y ahora no pienso dejar el título”, dijo Rungvisai.Los dos serán los encargados de llevar el combate estelar del “Superfly 2”, cartelera que presenta tres (CMB, FIB y AMB) de los cuatro títulos mundiales que hay en la división supermosca.Estrada (36-2, 25 KO’s) amenaza con salir a soltar golpes desde el principio, mientras que el tailandés Rungvisai (44-4-1, 40 KO’s) buscará aprovechar su poder de puños, mismo que noqueó el año pasado a Román “Chocolatito” González, considerado el mejor libra por libra hace unos meses.Frente a frenteSrisaket Juan F.Sor Rungvisai vs EstradaApodo ‘Gallo’Tailandia País México31 años Edad 27 añosZurda Guardia Derecha5’ 3” (1.60 m) Estatura 5’ 4” (1.63 m)63 1/2” (1.61 m) Alcance 66” (1.68 m)44-4-1 Récord 36-2-0(KOs 40) (KOs 25)The ForumInglewood, California7:30 p.m. / HBO9:00 p.m. / TV Azteca

