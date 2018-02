Nueva York— Se acuerdan de la última vez que el irlandés Conor McGregor peleó en la UFC? Si no, no se preocupen, ha pasado tanto tiempo que ya incluso es un récord nada presumible y le costará su cinturón de campeón.“The Notorious” luchó ante Eddie Alvarez el 12 de noviembre de 2016 en el UFC 205, entonces venció por nocaut e hizo historia al ser el primero de la compañía en tener dos títulos al mismo tiempo, el pluma y el ligero.Sin embargo, desde entonces han pasado 463 días, con lo que el irlandés rompe el récord de 462 de Anthony Pettis sin pelear para defender un título. La diferencia entre ambos es que Pettis no podía por las lesiones, mientras que McGregor pasó el 2017 más enfocado en su pelea de box ante Floyd Mayweather Jr., misma que perdió, y ha rechazado los combates que le ha propuesto la UFC.Es por esto que el presidente de la compañía, Dana White, declaró a TMZ que el irlandés será despojado del título ligero y que el combate entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson del UFC 223 será por el campeonato“Conor no está enojado, él entiende que el peso ligero necesita caminar y los negocios también. A mí me gustaría que él enfrentara al ganador de Khabib-Ferguson. Pero él ganó mucho dinero y quiere pasar un tiempo sin pelear, es normal, yo creo que existe incluso una posibilidad de que él nunca vuelva a luchar después del dinero que ganó”, indicó.

