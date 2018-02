Logran el objetivo

Dominantes en la duela y con una importante contribución de las jugadoras suplentes, las Inditas de la UACJ derrotaron ayer 73 puntos a 40 a las Borreguitas ITESM Chihuahua, se presentaron con el pie derecho en la Universiada Estatal ‘Ciudad Juárez 2018’ y clasificaron al regional universitario del mes próximo, a efectuarse en Durango, Durango.Zulema Arvizu y María Gastelum salieron de la banca y encabezaron la ofensiva de la tribu con 15 y 12 puntos cada una.De principio a fin, la escuadra a cargo de Silvia Gutiérrez, -quien mandó a la cancha como titulares a Ana Loya, Naidy Ortiz, Ruth Martínez, Gabriela Ramos y Michelle Key-, impuso condiciones sobre las Borreguitas.Luego de un inicio de partido en el que no estuvieron muy finas y fallaron varios disparos, las Inditas tomaron una ventaja de seis puntos a cuatro, con 3:32 minutos por jugar.Con su número 13 en la espalda, la sonorense Gastelum entró a la duela y se hizo sentir dentro de la pintura, tanto a la ofensiva como a la defensiva.Justo en el momento del partido en el que las Borreguitas oponían mayor resistencia y el marcador indicaba 8-6 a favor del quinteto de casa, la centro de 1.94 metros anotó dos canastas consecutivas bajo el aro.Además, contribuyó con un bloqueo, Ortiz acertó entonces un triple y, con un doble más de María, el cuarto inicial terminó 17 puntos a ocho, a favor de las indígenas.Entradas en ritmo y adelante en el electrónico, las anfitrionas funcionaron como una máquina bien aceitada, carburaron y las Borreguitas no las pudieron detener.Las Inditas contaron con el liderazgo al ataque de Arvizu, se aplicaron en defensa y con el rompimiento rápido como arma y el disparo de tres como recurso, encestaron importantes puntos que abrieron distancia en el score en el segundo lapso.En éste, sumaron 22 unidades por 10 de las lanudas para un medio tiempo de 39-18.Con una ventaja de doble dígito en el partido en repetidos momentos del partido, Gutiérrez Lugo dio minutos a sus jugadoras.Las Inditas no verán acción hoy. Mañana sábado, a las 14:00 horas, en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, enfrentarán a las Adelitas UACH, en el clásico del basquetbol femenil estatal que definirá al monarca de la justa.En la rama varonil, sin jugar, los Indios de la UACJ ganaron por default a las Panteras del Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH).Ganan en voleibolEn un disputado partido que se definió en cuatro sets, las Inditas de la UACJ derrotaron anoche 25-18, 23-25, 25-13 y 25-22 a las Vaqueritas URN, en voleibol sala.Las pupilas de Eleazar Cruz, quienes tuvieron en Marlen Gaytán a la mejor jugadora del partido, impusieron su juego sobre unas aguerridas Vaqueritas en un duelo al tú por tú, con muchas emociones, como suelen ser los partidos que protagonizan estos conjuntos.En taekwondo, la escuadra teporaca que a nivel equipos ha figurado en el Top 3 del país durante los tres últimos años, en la Universiada Nacional, entrará en acción este viernes.La escuadra que dirige Mario Romero iniciará la era post Alejandro Aranda con Alejandra Ramos (Fin), Alondra Duarte (Fly), Irán Díaz (Fly), Laura Ovalle (Bantham), Clarissa Cervera (Bantham), Manne García (Feather), Arlem Ávila (Feather) y Aram Salas (Heavy). También, con Israel Guzmán (Fin), David García (Fly), Antonio Chávez (Fly), Ismael Ruiz (Feather), Maximiliano Flores (Light), Luis Roberto Herndon (Welter) y Pedro León (Middle) en sus filas.

