Anuncian Chihuahuas promociones

Los Chihuahuas de El Paso anunciaron ayer las promociones para sus aficionados que tendrán durante la temporada 2018 que empieza en el mes de abril y entre las que se incluyen 12 espectáculos de fuegos artificiales, diez partidos en los que se regalarán diferentes sorpresas y por primera vez tres partidos (Bark at the Park) en los que habrá regalos para las mascotas que ese día se pueden llevar al estadio.La temporada en casa de los Chihuahuas empieza el 10 de abril con serie de tres juegos ante las Abejas de Salt Lake, a la que seguirá de manera consecutiva una de cuatro partidos contra los 51s de Las Vegas.Toallitas rally son el obsequio destacado en la noche de inauguración, y para el domingo 15 se entregarán min bats conmemorativos por la quinta temporada del equipo en la Liga de la Costa del Pacífico.La primera serie de juegos como local, incluye dos partidos que darán inicio a las 11:05 am, los días 11 y 16 de abril.Entre otros obsequios que se dará a los aficionados a los aficionados se incluyen cooling towels (abril 25), playeras dri-fit (mayo 1), gorras retro de los Diablos de El Paso (mayo 9), toallas de playa con la bandera de Texas (agosto 1) y jerseys replica (agosto 22).También el regreso de la popular manta Fleece en honor a la celebración de la quinta temporada de los Chihuahuas para el 18 de junio. Así como regalos para perros en cada uno de los tres juegos de Bark at the Park presentados por GECU (29 de abril, 22 de julio y 19 de agosto), y una Fanny Pack en celebración de la noche de los 80s para el 13 de junio y más regalos que próximamente serán anunciados.Los aficionados podrán disfrutar de la diversión con noches temáticas como One Hit Wonders Night (mayo 19), Star Wars Night (julio 14) y Harry Potter Night (sep. 1).Una nueva adición al calendario de promociones es un ahorro del 25% para los militares, rescatistas y los veteranos. La tarifa especial está disponible para los juegos de lunes a jueves (excluye el 26 de marzo, 10 de abril, 2 de julio y 3 de julio) a través de GovX.com o en persona con identificación válida en cualquiera de las taquillas del Southwest University Park.

