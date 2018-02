El horno no está para bollos en el FC Juárez, molesto con el desempeño del equipo en el partido interescuadras efectuado ayer, de cara al juego de este sábado contra la Jaiba Brava del Tampico Madero, Miguel de Jesús Fuentes, técnico de Bravos, detuvo la práctica, reunió al plantel en media cancha y reprendió fuerte a los jugadores.Ante el intento de réplica del zaguero central Jonathan Lacerda, a gritos, Fuentes Razo le recriminó al plantel: “parecemos un equipo de llano”.Finalizada la llamada de atención, el técnico dio por concluido el entrenamiento.Luego, dialogó con el auxiliar Juan Ángel Solís y con el entrenador de porteros, Néstor Benedetich, así como con algunos jugadores, entre ellos Mario Ortiz, Johan Arango, Luis Telles, Alejandro Berber y Elson Dias.Terminada la sesión de trabajo, los futbolistas se dirigieron al vestidor.Eder Borelli y Rodrigo Prieto, a quienes se unió Lacerda, regresaron a la cancha con una cuerda para ejercitar los brazos, pero el preparador físico Luis Alberto Canay les prohibió que lo hicieran ante el evidente malestar del central uruguayo.“Este equipo viene jugando bien. Tenemos que diferenciar lo que está pasando. El equipo no juega mal, al equipo le falta gol, entonces, no podemos cambiar, por esa desesperación del gol, el funcionamiento”, declaró Fuentes después de la session, en torno al ‘jalón de orejas’ a los futbolistas.Agregó que los Bravos tienen que ser un equipo que trate bien el balón, que tenga profundidad por las bandas.“Que son fortalezas de nosotros y esos son los detalles que no podremos dejar pasar”, apuntó.Recalcó que los Bravos no pueden perder el orden no ofensivo ni defensivo por una necesidad, porque no se ha dado el gol.“Son cosas que hay que dejar bien claras para el jugador, que el equipo no juega mal, el equipo, propone, el equipo construye, el equipo llega, o sea, no tenemos que cambiar esa parte. Tenemos que ser más acertados a la hora de definir”, expresó.Fuentes, quien consideró a este plantel más fuerte y poderoso que los que disputaron las finales contra Lobos BUAP y Alebrijes Oaxaca, atribuyó la racha de siete juegos sin ganar del conjunto a que así es el futbol, en ocasiones, caprichoso.“Lamentablemente así es el futbol y no nos pasa a nosotros nada más, le ha pasado a muchos equipos. Hoy, el Real Madrid es un equipo poderosísimo y está a 14 puntos del Barcelona, entonces, de repente así es el futbol, de repente llegan los malos momentos y apuestas por la experiencia, apuestas por el carácter y por la calidad del jugador y tenemos que salir adelante”, expuso.Destacó que los Bravos son tan poderosos que los rivales vienen aquí a jugar atrás y se encierran debido al respeto y al miedo que les tienen.