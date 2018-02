Hace historia

Pyeongchang, Corea del Sur— Marit Bjoergen rompió el récord de más medallas obtenidas por cualquier deportista en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. La noruega consiguió ayer la 14, un bronce en el sprint del esquí de fondo.“Cuando eres todavía una deportista, tienes que concentrarte en las otras carreras”, dijo Bjoergen. “Pienso que necesitaré tiempo para mí misma, de modo que pueda mirar atrás y ver cómo he podido hacer esto. Es todavía difícil de entender, pues aún estoy parada aquí”.Aunque el hito de Bjoergen queda para la historia, Estados Unidos consiguió algo muy importante en la misma prueba: el primer oro olímpico de su historia en esquí de fondo.Noruega obtuvo el oro en la prueba de sprint para hombres. El país suma 13 preseas en esquí de fondo en los Juegos, para igualar un récord olímpico.Por su parte, Sofia Goggia se negó a que Lindsey Vonn la alcanzara y conquistó el descenso libre en el esquí alpino. La plata fue para la noruega Ragnhild Mowinkel, mientras que la estadounidense Vonn se despidió de esta prueba olímpica haciéndose del bronce.“Yo estaba verdaderamente concentrada y me moví como una samurái”, dijo Goggia. “Habitualmente soy algo caótica, pero quería concentrarme en cada detalle esta mañana. Creía en mí misma, y eso era lo importante”.Vonn, de 33 años, aparecerá este jueves en el combinado alpino, junto con su compatriota Mikaele Shifrin. Ésa podría ser su última competición en Pyeongchang“Es triste”, dijo Vonn. “Es mi último descenso libre. Desearía seguir. Me divierto mucho y amo esto, pero mi cuerpo simplemente no puede soportar otros cuatro años. Estoy orgullosa por competir para mi país”.En tanto, los deportistas de Rusia siguen sin conseguir un solo oro en Pyeongchang. Pero ello podría cambiar muy pronto.Las adolescentes Alina Zagitova y Evgenia Medvedeva se ubicaron primera y segunda, respectivamente, en el programa corto del patinaje artístico, luego de obtener las mejores evaluaciones de la historia. Ello las deja en buena posición para subir a lo más alto del podio el viernes, cuando se realicen las rutinas libres.Finlandia se apoderó del bronce en el hockey de mujeres, merced a un triunfo por 3-2 sobre las deportistas olímpicas de Rusia. La final se realizará este jueves, entre Estados Unidos y Canadá.Medallero…País O P B TNoruega 13 11 9 33Alemania 12 7 5 24Canadá 9 5 7 21Holanda 6 6 4 16EEUU 6 4 6 16Francia 5 4 5 14Suecia 4 4 0 8Corea del Sur 4 3 2 9Austria 4 2 4 10Japón 3 5 3 11Italia 3 2 4 9Suiza 2 5 1 8Rep. Checa 1 2 3 6Eslovaquia 1 2 0 3Bielorrusia 1 1 0 2Gran Bretaña 1 0 3 4Polonia 1 0 1 2Ucrania 1 0 0 1China 0 5 2 7DO de Rusia 0 4 9 13Australia 0 2 1 3Eslovenia 0 1 0 1Finlandia 0 0 4 4España 0 0 2 2Kazajstán 0 0 1 1Letonia 0 0 1 1Liechtenstein 0 0 1 1

