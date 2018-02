Muere ex estelar liniero de UTEP, Fred Carr

Fred Carr, considerado el mejor linebacker en la historia del equipo de futbol americano de UTEP, murió a la edad de 71 años el lunes anterior, dio a conocer ayer el Departamento Atlético de la universidad paseña.Carr guió a los Mineros a un par de victorias en el Sun Bowl, en 1965 y 1967. En 1968, se convirtió en la selección más alta en el draft del futbol americano profesional en la historia de la escuela, cuando los Empacadores de Green Bay lo eligieron en la primera ronda como la quinta selección general.‘No hay duda de que es el mejor jugador de futbol americano colegial en el país’, declaró el ex entrenador de los Empacadores, Vince Lombardi, el día del draft. ‘Independientemente de cuáles sean nuestras necesidades, tuvimos que llevarlo. Él era el atleta número 1 en nuestros libros. Sentimos que no podíamos pasarlo por alto.’Carr fue seleccionado al equipo ideal Sporting News All-American en 1967. Dejó su marca en el libro de los récords de UTEP, en el que ocupa el séptimo lugar en tacleadas (410), octavo en tacleadas en una temporada (148) y séptimo en tacleadas en solitario (228).En 1967, Carr lideró al equipo en tacleadas en seis de 10 juegos. Esa temporada, Carr registró su mejor desempeño con 20 detenciones en una victoria sobre Colorado State. Carr fue nombrado al Equipo del Centenario de futbol americano de UTEP en el 2014.Carr fue nombrado en tres ocasiones al Tazón de los Profesionales y en la edición de 1975 fue elegido el Jugador Más Valioso. Fue capitán defensivo de Green bay de 1975 a 1977 y fue entronizado al Salón de la Fama de los Empacadores en 1983.En el sitio oficial de los Empacadores de Green Bay recordaron a Carr como uno de los atletas más dotados en la historia del equipo.Agregan que el ex Minero sufría demencia y cáncer de próstata, según dijo su hija Karsetta Car al sitio azcentral.com.Dos días después de haber seleccionado a Carr, Lombardi renunció como entrenador de los Empacadores y nombró a Phil Bengtson como su sucesor. Elegido por un equipo que acababa de ganar tres campeonatos consecutivos de la NFL, Carr tuvo la desgracia de formar parte de solo dos equipos con temporada ganadora y uno que avanzó a los playoffs en sus 10 años en Green Bay.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.