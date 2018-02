No tengo diplomacia: 'Piojo' Herrera

San José, Costa Rica— A Miguel Herrera la prensa tica le pidió que no fuera tan diplomático y él respondió que simple y sencillamente el América fue muy superior al Saprissa.Las Águilas golearon 5-1 al cuadro costarricense en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones, en el Ricardo Saprissa. No comparó la distancia que hay entre el futbol mexicano y el tico, pero sí la que hubo entre los contrincantes de esta noche."Si me estás hablando del América sí, reitero, no tengo diplomacia, no tengo por qué tenerla, nunca la he tenido, si me estás hablando del América obviamente fue muy superior por la calidad de jugadores que tenemos, por la contundencia del equipo, por el buen funcionamiento, la contundencia. Este equipo está demostrando que está haciendo bien las cosas tanto en México con la Concacaf, tomamos muy en serio el partido con el cuadro que mostramos, no pensamos que el rival fuera a ser fácil, como dije, si lo hicimos fácil es porque el equipo trabaja y lo va a hacer ver fácil por lo que trabaja, el equipo fue superior a Saprissa."No quiere decir que en ambos 'futboles' haya tanta distancia, anoche Tigres era mejor y terminó empatando, es el actual campeón de México, depende de cómo manejes el partido, con qué seriedad lo tomes, lo dijo el técnico de Tigres, de repente cuando menosprecias al rival o piensas que estás por encima si no lo haces en la cancha te pegan una sorpresa", expresó el "Piojo" Herrera.Le lanzan celularLa afición del "Monstruo Morado" le lanzó un celular al portero del América, Agustín Marchesín.En diversos reportes en redes sociales se publican algunas imágenes del árbitro recogiendo el celular que le lanzaron desde las gradas al portero del América, durante el partido en el que el cuadro mexicano se impuso 5-1 al Saprissa como visitante.Hasta el momento las Águilas no se han pronunciado por el incidente. A la salida de los vestidores del Ricardo Saprissa, "Marche" sí fue demasiado diplomático al considerar que la serie está abierta, pese a que los ticos están obligados a ganar al menos por el mismo marcador el próximo miércoles en el Estadio Azteca, en la vuelta de los octavos de final de la "Concachampions"."Un triunfo muy importante, todavía no está nada definido, es un equipo muy grande y lo respetamos, esperamos en la vuelta hacer un partido tan bueno como hoy", dijo Marchesín al periódico costarricense La Nación.