LeBron James tenía un trofeo en sus manos y una sonrisa.Eso fue el domingo en el Juego de Estrellas, cuando James nuevamente brilló para recibir la designación del Jugador Más Valioso del partido.Lo que realmente desea es celebrar en la postemporada, no a mitad de temporada.La recta final de la NBA comienza hoy y James acelera pero nuevamente se encuentra en posición de persecución mientras Cleveland intenta alcanzar a Toronto y Boston en la Conferencia Este.“Recién adquirimos a cuatro jugadores nuevos antes de la pausa, y tenemos mucho trabajo por delante”, dijo James. “Así que, en realidad, no me gusta adelantarme tanto. Pero obviamente esto se trata de ganar campeonatos. De eso se trata la liga y ojalá que al final del camino tenga a los Cavs con la oportunidad de competir por uno, en la final representando al Este”.Los Warriors de Golden State también están en una posición inusual de persecución, después de que los encendidos Roclets de Houston los rebasaron con una racha de 10 triunfos antes de la pausa del Juego de Estrellas. Pero nadie da por descartados a los Warriors, no con su conjunto plagado de estrellas que ha ganado dos de los últimos tres campeonatos.Cleveland es la incógnita, incluso con James. Los Cavaliers sumaron nuevas piezas a su alrededor este mes, y no hay mucho tiempo restante para construir la química necesaria para un campeonato.Los Cavs llegaron a la pausa con cuatro victorias en fila, pero siguen en tercer lugar de la conferencia y no redujeron distancia con los Raptors, que han ganado siete juegos al hilo para rebasar a los Celtics. Toronto encabeza a la liga con marca de 24-4 en casa y podría dificultar los planes de los Cavaliers de llegar a la Final si tienen que ir a Canadá.“Eso esperaríamos, pero primero debemos llegar”, dijo el estelar base de los Raptors, Kyle Lowry. “Debemos terminar fuerte la temporada”.Gran parte del trabajo ya se hizo, debido a que la liga comenzó antes este año su temporada lo que significa que los equipos ya pasaron el punto medio de sus calendarios. Tienen alrededor de 25 partidos restantes, con mucho por dilucidar en ambas conferencias.Es una competencia entre dos equipos en la cima del Oeste, pero por debajo de ellos la situación está apretada. San Antonio apenas aventaja a Minnesota en el tercer puesto y con la esperanza de que Kawhi Leonard vuelva de una lesión en el muslo, además hay una brecha de solo cuatro juegos y medio entre ese puesto y el décimo lugar, en donde el Jazz de Utah tiene 11 victorias consecutivas.En el Este hay una apretada competencia por el cuarto sitio y la ventaja de jugar en casa durante la primera ronda entre Washington e Indiana, y aún quedan por definirse las posiciones inferiores, en donde Milwaukee, Filadelfia y Miami tienen los últimos tres lugares.Pero la mayor interrogante podrían ser los Celtics, que llegaron con tres derrotas en fila a la pausa del Juego de Estrellas después de liderar la conferencia durante la mayor parte de la campaña, y ahora tienen un equipo por delante de ellos y otro detrás con mucho ímpetu.No quiere LeBron playoffsIndependence, Ohio— LeBron James solo ha transitado por el camino del Este hacia la Final de la NBA.Y no quiere que eso cambie.Aunque el comisionado de la NBA Adam Silver presentó recientemente la posibilidad de un cambio en el formado de postemporada –acomodar a los 16 equipos participantes sin importar a qué conferencia pertenecen– James preferiría que las cosas se mantuvieran sin cambios.“No estaría de acuerdo con eso”, dijo James en las instalaciones de entrenamiento de los Cavaliers por primera vez desde la pausa del Juego de Estrellas. “Creo que nuestra liga está bien construida en lo referente a la postemporada”.JUEGOS PARA HOYBrooklyn en Charlotte, 5 p.m.Nueva York en Orlando, 5 p.m.Fildadelfia a en Chicago, 6 p.m.Washington en Cleveland, 6 p.m.Oklahoma City en Sacramento, 8 p.m.L.A. Clippers en Golden State, 8:30 p.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.