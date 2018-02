Ala caza de jóvenes peloteros que puedan brillar en la Liga Mexicana o en Grandes Ligas, la organización de los Diablos Rojos del México desarrollará en esta ciudad un proyecto de try outs y scouteo, el cual, también tiene como finalidad levantar la imagen de la ‘Marabunta Roja’ en Chihuahua.“La cosa es levantar más la imagen de Diablos ahí en Juárez, por supuesto y, en todo el estado de Chihuahua, en unión, en conjunto ahí con la Liga Municipal de beisbol. Estar dando clínicas a través de nuestros coaches, que algunos de ellos puedan ir”, declaró Francisco Minjarez, gerente del club.Minjarez destacó que tanto aquí como en todo el estado hay mucho material humano que puede ser firmado y desarrollado por los Diablos en la academia que tienen en Oaxaca.“Se puede firmar, lo podemos desarrollar, mandarlo al mejor beisbol del mundo que es en Estados Unidos y, por qué no, que sean estrellas allá y también, que en dado caso, que no todos tienen la oportunidad que ellos pudieran jugar a un buen nivel con Diablos Rojos del México”, expuso.Acerca del prototipo de jugador que los Diablos buscarán aquí, indicó que el scout Víctor Ledezma tiene los parámetros –físicos-, aunque en ellos se pueden equivocar muchas veces.“Firmamos gente que le guste jugar beisbol, que tenga chispa, que cumpla por supuesto con los parámetros, pero, si de parámetros podemos hablar, tenemos ahí el mismo caso del jugador estrella, de –José- Altuve, entonces, ése rompió con todos los parámetros”, dijo.Puntualizó que los Diablos vendrán a esta frontera a identificar a los peloteros, a conocer a los jóvenes beisbolistas y a sus familias.“Y darles la oportunidad de que se integren con nosotros en una gran academia que tenemos aquí en Oaxaca”, expuso.Minjarez comentó que los pingos empiezan a darle seguimiento a jugadores de entre 11 a 12 años, hasta 20 en adelante, si sale algo extraordinario después de esta edad.Sobre las cualidades que buscan en los peloteros, comentó que varían de acuerdo a su posición.“Claro que ellos tienen que tener las herramientas. Un bateador tiene que correr, tiene que tener buen brazo, tiene que ser atleta. En cuanto a los pitchers se valora mucho la mecánica, la soltura del brazo, si tiene esfuerzo, no tiene esfuerzo”, dijo.Respecto a los bateadores, expresó que si son infielders deben hacer más contacto con la pelota y si buscan esquinas como primera y tercera base, requieren jugadores que no corran tanto, pero tengan poder para dar jonrones y producir carreras.El arranque de los try outs y scouteo iniciará lo más pronto posible, cuando Ledezma y Carlos Lozoya, el contacto que tiene aquí, se pongan de acuerdo y aterricen bien el proyecto, mencionó.“Cuenta con el respaldo de nosotros como institución para poder llevar esto a cabo y firmar la mayoría de los muchachos que podamos ahí en todo el estado, más que nada, ahí en Ciudad Juárez y tratar de hacer una sinergia para que esto siga año con año”, apuntó.

