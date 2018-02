Interesa a Indios pitcher estelar de Venados

La fecha límite de cambios de peloteros para el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza 2018 vence hoy y la jurisdicción de la Zona Uno busca los servicios del lanzador zurdo Samuel Zazueta, a pesar de la resistencia de los Venados de Madera.“Sí, estoy interesado, pero Madera no quiere. Les he hecho ahí unas proposiciones muy buenas a Madera, pero no. No sé si mañana –hoy- vaya a haber algo, a ver qué pasa”, declaró Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno.Acerca del manager Germán Leyva, quien pertenece a Indios de Ciudad Juárez y había despertado el interés de los Algodoneros de Delicias, Plascencia Chávez afirmó que este asunto también será tratado hoy.Mencionó que existe la posibilidad que el timonel sinaloense reciba un castigo de parte de la Asociación Estatal, luego que el año anterior dejó a la tribu en playoffs.“Mañana –hoy- también se resuelve, si no, lo movemos”, expuso.Dentro de los peloteros que podrían cambiar de franela hoy, figuran los nombres de Daniel Yépez, quien interesa a los Faraones de Nuevo Casas Grandes, así como el del jardinero Jorge Gutiérrez, quien milita con los Venados de Madera.Salvador García, pitcher de los Faraones, es pretendido por los Dorados de Chihuahua, quienes ofrecen a cambio a Dennis Martínez.Uno más es el catcher Víctor Hugo Chávez, campeón con los Mineros de Parral, el año anterior.Francisco Javier Fierro, presidente de la Asociación y de la Liga Estatal de Beisbol, comentó que dentro de los puntos que abordarán en el orden del día, está el quitar la etiqueta de clasificados a los peloteros que ya tienen tiempo de vivir en el estado.Para ello, establecerá un plazo de 10 años de residencia como mínimo en el estado.“Lo voy a poner a votación y ya que los mismos compañeros jurisdiccionales tomen ellos parte en esto”, apuntó.Roberto Valle, Oscar Jasso y el mismo Yépez, están en dicha situación.“Yo sí lo veo bien, que se les dé la oportunidad de quitarle la etiqueta de clasificado, pero ahí hay que ser muy cuidadosos en ese tema porque, a lo mejor, se benefician unas zonas y otras se perjudican”, expuso.Fierro comentó que le agradaría que cada una de las diez zonas tuviera un pelotero con estas condiciones.En la reunión de hoy también se verán los puntos de la convocatoria del campeonato estatal que inicia en mayo, las transferencias de jugadores, la recién finalizada Olimpiada Estatal, así como los próximos campeonatos estatales infantiles.

