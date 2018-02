Tienen hambre

Surprise, Arizona— Los Rangers de Texas están hambrientos de éxitos después de un 2017 a la baja.Después de ganar la División Oeste de la Liga Americana en años consecutivos, los Rangers pasaron de obtener 97 triunfos en 2016 a una marca de 78-84 la campaña anterior, en la que se ubicaron 23 juegos detrás de los Astros de Houston.“Los perros hambrientos corren más rápido”, dijo el manager Jeff Banister ayer durante la primera práctica de equipo completo. “Esa frase podría ir en una camiseta”.Por diseño, los lanzadores no realizan la práctica de bateo en el primer día en que los jugadores de campo salen al terreno.El torpedero venezolano Elvis Andrus no pudo completar el primer día de entrenamientos debido a espasmos en la espalda. El zurdo Matt Moore, quien ha aquejado molestias en la rodilla derecha, participó en la práctica de fildeo de los lanzadores. El zurdo venezolano Martín Pérez, quien se fracturó el brazo derecho en diciembre en un incidente con un toro en su rancho, mostró mejoría.“Apenas comenzó a lanzar”, dijo el asistente del gerente general, Jayce Tingler. ·”Está progresando, esto es preventivo y va a buen ritmo”. Los pronósticos de pretemporada indican que los Rangers no podrán seguirle el paso a los Astros y los Angelinos de Los Ángeles, que adquirieron al versátil astro japonés Shohei Ohtani.“En realidad no nos juzgamos a nosotros mismos por las expectativas externas”, dijo Banister. “Sino en las expectativas internas. Jugamos bien cuando las apuestas están en contra y lo hemos demostrado.“Cuando pasas por adversidades puedes mirar al año pasado y pensar en distintos momentos y la manera en que respondimos a ellos. Creo que el entusiasmo se basa en el grupo de jóvenes que están ansiosos de responder a lo que encontraron el año pasado”, añadió el timonel.Los renovados Rangers ahora tendrán a Joey Gallo como titular en la inicial tras la salida de Mike Napoli, y Delino DeShields reemplazará como titular en jardín central al dominicano Carlos Gómez.“Joey Gallo, nos emociona mucho, tan solo su potencial de poder, pero también la capacidad para mejorar en el dominio de su zona de strike y su capacidad atlética en el campo”, dijo Banister.

