Tiene un mal inicio

El refuerzo mexicano de Heroicos de Colombia, el púgil juarense Rogelio Romero Torres perdió por decisión unánime su pelea de la primera jornada del Grupo A de la VIII Serie Mundial de Boxeo.La selección colombiana cayó 3-2 ante Caciques de Venezuela, en el Domo José María Vargas, del estado Vargas, en tierra venezolana.Nalek Korbaj y Rogelio Romero protagonizaron el combate más seguido de la noche. El merideño venció al refuerzo azteca del conjunto colombiano por decisión unánime 3-0 (48-47, 49-46, 50-45).En esta ocasión el peleador fronterizo no representó a México Guerreros, sino a Colombia, en la división de los semipesados.Con la de este año, ya son tres ediciones en las que ha estado presente el mexicano, las dos primeras representando a su país y esta tercera como parte del equipo cafetalero.Señalar que ya son dos años en los que el equipo mexicano no tiene participación en una competencia de esta índole.Rogelio estuvo presente en las ediciones de 2015 y 2016; con esta, contabiliza seis peleas, de las cuales ha ganado tres y perdido esa misma cantidad.Su camino en una serie mundial lo comenzó el 21 de febrero de 2015, fecha en la que derrotó 3-0 a Guojun Shi de China. Un mes después, el 21 de marzo, se impuso 2-0 a Hichem Kaalaour, competidor de Algeria.Ese mismo año, el 24 de abril, obtuvo su tercer triunfo, al doblegar por la vía del nocaut a John Newell de Inglaterra.Las dos primeras derrotas las sufrió en la Serie Mundial de 2016. Primero cayó ante Jonathan Esquivel de Estados Unidos, el 5 de febrero. El 22 de abril el púgil juarense no pudo evitar la ‘barrida’ del cuadro azteca, al caer por decisión unánime ante Julio La Cruz.Heroicos logró llevarse un punto con el triunfo de Cristian Salcedo por decisión dividida 2-1 ante Yordán Hernández, en súper pesado.

