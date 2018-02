Está Cruz Azul en terapia intensiva

Ciudad de México— Cruz Azul quedó en terapia intensiva en la Copa MX.La Máquina sigue sin ganar en el Estadio Azul y apenas rescató el empate a uno anoche ante Alebrijes de Oaxaca, en la Copa MX.Los celestes requerían el triunfo para buscar avanzar a octavos de final como líderes del Grupo 2, pero tuvieron que remar a contracorriente para salvar un punto que les permite soñar con una eventual clasificación como uno de los 7 mejores segundos del torneo.Alebrijes se adelantó al 55’, con un disparo de Carlos Acosta, quien recibió el balón en el área tras un débil rechace de puños del portero Guillermo Allison, quien fue otra vez abucheado por la afición celeste.Sólo que 2 minutos más tarde, el arquero Gerson Marín permitió que Francisco Silva anidara el esférico con disparo en el cobro de una falta, justo al poste que el meta cubría.Pese a tener la posesión durante gran parte del encuentro, el conjunto cementero batalló para llegar al arco con claridad, y cuando lo hizo falló.Como al 35’, que Martin Cauteruccio llegó sin marca pero sacó débil remate cruzado hacia el portero; y 10 minutos tarde, Walter Montoya se barrió cuanto pudo pero no alcanzó a empujar el balón.MARCADORCruz Azul 1, Alebrijes 1OTROS RESULTADOS:Necaxa 1, Murciélagos 0Monterrey 2 Dorados 1León 4, Tapachuca 1Querétaro 1, Cimarrones 0HOY POR TVTampico M. vs Veracruz6:00 p.m. / ESPNMineros vs Toluca3:00 p.m. / TDNPumas vs Lobos BUAP7:30 p.m. / TelevisaPachuca vs Celaya8:06 p.m. / Fox Sports

