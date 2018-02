Le ponen Bravos calma para mejorar

Sin más opción que el trabajo para continuar en la búsqueda de la victoria que los Bravos FC Juárez no logran desde la jornada dos, Rodrigo Prieto, delantero del conjunto local, declaró que más que experimentar ansiedad, los jugadores quieren hacer de más en la cancha para salir de la racha de siete juegos sin triunfo.“No sé, no creo que sea ansiedad, simplemente son muchas ganas, de querer, de revertir esto. A lo mejor, a veces, quieres hacer de más por lo mismo, de querer ayudar al equipo y nos olvidamos de hacer las cosas más fáciles”, expuso.Prieto Aubert afirmó que los jugadores de la escuadra saben dónde están parados y admitió que han dejado de hacer algunas cosas.“Nos hace falta ganar, es la verdad, aquí, desde la fecha dos no ganamos, entonces, es lo preocupante y estamos trabajando para sumar de a tres”, dijo.Indicó que los Bravos han dominado los últimos partidos a lo largo de los 90 minutos, los rivales les llegan una vez y les hacen gol.“Nosotros estamos llegando y llegando y no podemos concretar todas las que tenemos, entonces, poner énfasis en eso”, expuso.Los Bravos visitarán este sábado 24 a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en la fecha 10. Antes del inicio de la preparación semanal, los futbolistas charlaron el lunes y se apretaron entre ellos.“Eso ya queda en el grupo. Eso ya platicamos entre nosotros, nos dijimos cosas que hemos dejado de hacer, qué podemos mejorar y eso es para el bien común”, apuntó.La marcha del conjunto tamaulipeco a cargo de Eduardo Fentanes que suma dos éxitos al hilo sobre U de G (4-2) y Alebrijes Oaxaca (2-0), no le inquieta al jugador.“Vienen bien, vienen enrachados, tienen buen plantel, están bien dirigidos, pero, nosotros a pensar en lo nuestro, no en ellos”, expuso.Prieto comentó que la charla que Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del equipo sostuvo con la plantilla, el jueves anterior, tranquilizó al grupo.

