Exmariscal Favre teme por su salud

Massachusetts— El legendario exquarterback de Empacadores de Green Bay, Brett Favre, aceptó que le da miedo que en un futuro tenga problemas de salud por su carrera en la NFL y que no motivaría a sus nietos a jugar este deporte.“Temo no sólo por mi futuro, sino por el de otros jugadores que intencionalmente juegan sabiendo las repercusiones que pueden amenazar la vida. Tengo tres nietos, uno de 8, otro de 3 y un recién nacido, y no han decidido, al menos el de 8, jugar el futbol americano.“No lo voy a motivar a jugar, no estoy diciendo que lo desalentaría, pero lloraría cada vez que viera a mi nieto ser tacleado porque sé, físicamente, lo que está en riesgo”, dijo Favre, también ex QB de Minnesota y Jets, en una entrevista con CNN.Favre comentó que no ha tenido problemas de salud, pero que teme que eso pueda cambiar.“Soy capaz de funcionar como lo elija, al menos en este punto, me mantengo activo, pero mañana puede ser totalmente diferente. Mañana podría no recordar quién soy, dónde vivo, y eso es lo aterrador para nosotros los jugadores”, indicó.Al ser cuestionado sobre cómo hacer más seguro el futbol americano simplemente contestó que “no jugarlo” es la mejor manera de evitar los problemas.“Pero la NFL está aquí para quedarse”, declaró, agregando que la liga va en el camino correcto con el protocolo de conmociones.En los últimos años la NFL ha buscado mejorar la seguridad de los jugadores luego de darse a conocer que la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE) está relacionada con los constantes golpes en la cabeza que reciben los deportistas.La CTE es una enfermedad que provoca dolores de cabeza frecuentes y dificultad para enfocarse y puede llevar a agresión, depresión, demencia e incluso suicidio.