No se dan por vencidos

Luis Telles, mediocampista de Bravos FC Juárez, quienes suman siete fechas seguidas sin victoria en la liga y dos en la Copa MX, afirmó que el torneo en el Ascenso MX aún no está perdido y los integrantes del plantel sólo piensan en calificar a la Liguilla y lo ven posible.“Sí, por supuesto que sí. De hecho, no hay otro pensamiento en el equipo que no sea Liguilla. Tenemos una seguidilla de partidos que no hemos encontrado la victoria, pero no, cien por ciento seguro de que vamos a revertir la situación y vamos a calificar a Liguilla”, expresó.Indicó que la crisis de resultados que vive el equipo se debe a un todo y no sólo a un factor en específico.“Podría hablar de una sola cosa, pero, la realidad es que es un todo. No se puede especificar en que nos hace falta un detalle, son varios, son muchos detalles. Creo que, por ahí, hemos platicado entre nosotros y bueno, son algunos detalles, los cuales, reforzaremos, intentaremos darle durante la semana”, externó.Ayer, antes del entrenamiento, los jugadores dialogaron entre ellos por casi una hora en el vestidor del Estadio Olímpico Benito Juárez.Mientras, el entrenador Miguel Fuentes y su cuerpo técnico y médico los esperaban en la cancha del Complejo Bravos.Télles González, de 25 años y 1.72 metros, afirmó que esta semana larga -sin juego a mitad de la misma- beneficiará al equipo que podrá trabajar en distintos aspectos.“En detalles de diálogo, de definición, de concentración, de comunicación, recorridos, muchos detalles que nosotros los hemos identificado dentro del campo y, bueno, nosotros mismos vamos a trabajar para, como digo, revertir la situación. Tenemos fe, todos confiamos en que vamos a entrar bien en Liguilla”, dijo.El jugador expuso que la situación que vive el equipo les incomoda a todos los jugadores y los pone a trabajar, tanto a nivel cancha como extra cancha. “Tenemos cien por ciento ese convencimiento de que vamos a llegar a Liguilla y tenemos que hacerlo paso a paso, partido a partido, entrenamiento tras entrenamiento”, mencionó.Los Bravos realizaron ayer una sesión de trabajo físico en circuitos de parejas con TRX, pelotas medicinales, ligas y trampolines y luego entrenaron centros al área y remates a portería.Acerca del partido de este sábado contra Tampico Madero que gracias a dos triunfos consecutivos se metió a zona de Liguilla, comentó que la liga es irregular y cualquier equipo puede vencer a cualquiera.“Nosotros no podemos fijarnos en lo que vienen haciendo los equipos, claro, analizar su sistemas de juego, sus lados fuertes, pero, nosotros tenemos que pensar en nosotros, en revertir esta situación, volver a las bases, para ningún rival somos un equipo fácil ni mucho menos”, expuso.